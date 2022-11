Polémica, curiosidades y detalles del Mundial de Fútbol de Catar 2022

https://sputniknews.lat/20221112/polemica-curiosidades-y-detalles-del-mundial-de-futbol-de-catar-2022-1132383459.html

Estos son algunos detalles entre los que se desenvolverá el torneo más importante del fútbol internacional.Inauguración en el mundo árabeLa edición 2022 del Mundial de Fútbol es la número 22 de los torneos organizados por la FIFA, donde Brasil es el máximo triunfador de la historia, con cinco trofeos en su trayectoria. La recepción en Catar es la primera que ocurre en el mundo árabe en la historia.Las fechasUsualmente los mundiales de la FIFA se juegan en el verano del hemisferio norte, sin embargo, los calores del país anfitrión, ubicado en la península arábiga, en esa temporada del año orillaron a los organizadores a elegir el fin de año como la mejor fecha para el torneo.Los equiposEn esta ocasión 32 selecciones disputarán el campeonato futbolístico, con Gales, Australia y Costa Rica como los últimos calificados.Las selecciones están divididas en ocho grupos con cuatro equipos cada uno, dos de los cuales podrán pasar a la fase de eliminatorias tras enfrentarse a todas las camisetas de sus equipos.Esta primera etapa, conocida como fase de grupos, se prolongará hasta el 2 de diciembre, para luego dar lugar a los octavos de final entre el 3 y el 6 de diciembre. Los cuartos de final se jugarán el 9 y 10 de diciembre, mientras que las semifinales ocurrirán el 13 y 14 de diciembre.La disputa por el tercer lugar se llevará a cabo el 17 de diciembre y la gran final se jugará el día 18. En total se jugarán 64 partidos de fútbol en ocho estadios distintos.Una oportunidad para LatinoaméricaSi bien Argentina fue finalista en la edición de 2014, un partido que perdió contra Alemania por una diferencia mínima, la copa no ha viajado a Latinoamérica desde 2002, cuando la selección de Brasil, liderada por Ronaldo, derrotó al mismo equipo europeo.Sin embargo, para esta edición en Catar se prefigura al equipo de Lionel Messi como favorito para ganar el torneo.Únicamente ocho equipos han ganado la Copa del Mundo en la historia, tres de ellos latinoamericanos: Argentina, Brasil y Uruguay. El resto de campeones son Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra.Polémica por la sexualidadLa práctica de la homosexualidad está sancionada en Catar, recordó el presidente del comité organizador, Nasser Jater, quien además llamó a respetar la idiosincrasia del país receptor.Si bien dijo que se respetará a las culturas participantes en el torneo, enfatizó que en el país árabe no están bien vistas las expresiones públicas de afecto."Un error"El expresidente de la FIFA Joseph Blatter declaró a la prensa de su país, Suiza, que otorgar a Catar la sede del Mundial de 2022 fue un error, pues se trata de una nación muy pequeña, mientras que el evento es un asunto muy grande.Además, reconoció su responsabilidad en el hecho, pues era presidente de la organización futbolística al momento de la designación.Viejos rencoresUno de los encuentros más esperados es el de las selecciones de Uruguay y Ghana, fichados en el grupo H, debido a que ambos equipos protagonizaron una eliminatoria dramática en la edición de Sudáfrica 2010.En los cuartos de final, ambos equipos se trenzaron en un partido muy cerrado que llevó al goleador Luis Suárez a usar la mano para evitar un gol del equipo africano. Recibió la tarjeta roja de expulsión, sin embargo, logró evitar el tanto y, tras terminar el tiempo regular y de compensación, los equipos resolvieron la jornada en penaltis, donde Uruguay terminó por eliminar a Ghana.El último mundial de MessiNacido en 1987, el astro argentino Lionel Messi probablemente se enfrenta a su última Copa del Mundo. Si bien en el fútbol de clubes ha acariciado repetidas veces el triunfo, como líder de la selección de Argentina no ha logrado consolidar la victoria. Por el contrario, es subcampeón de la Copa América, que perdió dos veces frente a Chile, y también subcampeón del mundo, luego de que Alemania lo derrotara en la edición de 2014, celebrada en Brasil.Los grandes ausentesA pesar de su histórica importancia futbolística, en esta edición no concurrirán las selecciones de Italia, Chile y Colombia, debido a que no lograron el pase en el proceso de consolidación de las selecciones calificadas. Además, se le impidió a Rusia participar en el torneo como represalia por el conflicto que sostiene con Ucrania.

