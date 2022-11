https://sputniknews.lat/20221122/desarrollo-de-las-relaciones-entre-cuba-y-rusia-al-detalle-1132720983.html

Desarrollo de las relaciones entre Cuba y Rusia, al detalle

El 19 de noviembre el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, arribó en visita oficial a Moscú para reunirse con su par ruso, Vladímir Putin, y participar en la... 22.11.2022, Sputnik Mundo

Relación Cuba-Rusia, "un ejemplo para el mundo" Relación Cuba-Rusia, "un ejemplo para el mundo"

Los dos países mantienen un diálogo político permanente al más alto nivel que suma ya decenas de años. Cuba es un antiguo amigo de Rusia y su socio probado en el continente americano.Las relaciones diplomáticas entre Moscú y La Habana se establecieron en 1902. El siglo XX, caracterizado por las convulsiones geopolíticas, trazó el curso de la historia común ruso-cubana.Las más destacadas fueron la famosa rivalidad entre Alexander Alekhine y José Raúl Capablanca, que se disputaron el título de campeón mundial de ajedrez en 1927, y las conexiones culturales simbolizadas por los viajes a Cuba de las legendarias bailarinas Anna Pávlova y Maya Plisétskaya, además de las actuaciones de Alicia Alonso en el Teatro Bolshói.Es importante recordar que las relaciones soviético-cubanas se intensificaron en octubre de 1942 bajo la influencia del poderoso movimiento antifascista en la isla. Tres cubanos participaron en la Gran Guerra Patria (1941-1945), como se conoce en Rusia al Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): los hermanos Aldo y Jorge Vivó Laurent, y Enrique Villar, y más de un centenar de Comités de Apoyo a la Unión Soviética fueron creados en la isla para recolectar productos alimenticios, azúcar y tabaco, y enviarlos al país agredido.En 1952, en el clima internacional caracterizado por la Guerra Fría, el dictador Fulgencio Batista decidió romper las relaciones con la Unión Soviética, debido a su dependencia política de Estados Unidos. Después del triunfo de la Revolución cubana, concretado en 1959, se retomaron los vínculos entre La Habana y Moscú, estableciéndose las relaciones a nivel de embajadas el 8 de mayo de 1960.Los especialistas soviéticos contribuyeron enormemente al desarrollo del sector energético cubano. En la década de 1980 se pusieron en marcha varias centrales térmicas, con la participación de especialistas soviéticos y luego rusos: Mariel (1982), Renté (1984) y La Habana (1995). Además, en la década 1980 se puso en marcha la central eléctrica de diésel de la Isla de la Juventud y en 1990 la refinería Camillo Cienfuegos (aunque dejó de funcionar en 1995 y no se reanudó hasta 2007). Los intercambios se basan en la Declaración sobre los Principios de Relaciones entre Rusia y la República de Cuba, el Memorando sobre los Principios de Cooperación Estratégica y las declaraciones conjuntas sobre enfoques comunes de los asuntos internacionales, firmadas en 1996, 2009 y 2018.Visitas mutuasEl líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, visitó por primera vez Rusia en el marco de su histórica gira por las repúblicas soviéticas de 1963. Este acontecimiento fue precedido por las visitas en 1960 y 1962 del general de Ejército cubano Raúl Castro, hermano de Fidel y entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Estas visitas quedaron en la memoria de los pueblos de ambos países y abrieron la puerta a intensos intercambios a todos los niveles en los años siguientes.Los presidentes de Rusia visitaron Cuba tres veces: en diciembre de 2000, Vladímir Putin realizó un viaje oficial a la isla; en noviembre de 2008, el entonces presidente del país Dmitri Medvédev llegó a territorio cubano en visita de trabajo de un día, y en julio de 2014 el presidente Putin nuevamente arribó al país caribeño.En esa ocasión el mandatario ruso sostuvo conversaciones con el entonces presidente del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros de Cuba, Raúl Castro, durante las cuales fue firmado un paquete de documentos sobre cooperación, en particular en las esferas de seguridad internacional de la información, energía, industria, cultura y salud.Raúl Castro, que desde 2008 se puso al frente del Gobierno cubano, visitó Rusia en 2009 en un recorrido oficial, el primero realizado por un mandatario cubano después de la desaparición de la antigua Unión Soviética. Tres años más tarde, en 2012, Raúl Castro viajó nuevamente a Moscú y en mayo del 2015 reiteró su cercanía para tomar parte de las celebraciones del 70 aniversario de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial.El ex primer ministro ruso (2012-2020) Dmitri Medvédev visitó Cuba los días 3 y 4 de octubre de 2019. Se celebraron negociaciones con el Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dmitri Medvédev también se reunió con Raúl Castro, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Durante ese viaje el entonces primer ministro ruso, quien ahora ocupa el cargo del vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, visitó el recién restaurado Capitolio Nacional y la Universidad de La Habana, donde recibió el título de doctor honoris causa.La estancia en Cuba le permitió a Medvédev presenciar el comienzo de la perforación de un pozo horizontal en el yacimiento petrolífero de Boca de Jaruco, cuyas posibilidades se calculan en el aprovechamiento de 3.700 millones de toneladas de petróleo.Relaciones bilaterales en el siglo XXILas relaciones comerciales y económicas entre los dos países se están desarrollando intensamente en los últimos años. A iniciativa de las entidades comerciales rusas en ambos países, se creó un consejo empresarial Rusia-Cuba. A finales de 2005 y principios de 2006, se entregaron a Cuba dos aviones Il-96-300 por valor de más de 100 millones de dólares. En abril de 2006 se firmó un nuevo contrato para la compra de otros cinco aviones Il-96-300 de fabricación rusa y tres aviones Tu-204, uno de ellos en versión de carga. Un ejemplo exitoso de cooperación en materia de inversiones es la empresa conjunta ruso-cubana para el ensamblaje y la reparación de motores para vehículos KAMAZ.Rusia exporta a Cuba ante todo maquinarias, equipos y automóviles, productos alimenticios, materia prima agrícola, metales, madera y artículos de esos materiales, pulpa y papel, así como productos de la industria química y minera.La isla, a su vez, exporta a Rusia alimentos, materia prima agrícola y metales, así como productos de la industria química.Rusia logró duplicar con creces la venta a Cuba de su producción agrícola de 31,7 en 2017 a 68,2 millones de dólares en 2018, y espera comenzar a exportar al país caribeño carne, lácteos y trigo.En enero de 2019 Rusia y Cuba acordaron una hoja de ruta sobre la cooperación en el ámbito de energía en 2019, y decidieron crear un grupo de trabajo para implementar proyectos destinados a modernizar el sector energético cubano con la ayuda de empresas rusas.Como parte de esa iniciativa, el grupo ruso INTER RAO y la empresa cubana Energoimport firmaron un contrato para realizar el mantenimiento técnico capital de las unidades generadoras de tres centrales termoeléctricas de la isla, que incluye la recuperación de 10 unidades de 100 megawatts en las centrales termoeléctricas Ernesto Guevara (este de la Habana), Máximo Gómez (oeste de la capital) y Antonio Maceo (oriente de la isla).Con la participación de empresas rusas se realiza además la remodelación de plantas cubanas para la producción de fertilizantes, plantas metalúrgicas, de níquel y de nitrógeno. Se logró el lanzamiento conjunto de medicamentos innovadores, sin análogos en el mundo.En 2019 la compañía estatal Ferrocarriles de Rusia firmó un contrato para el restablecimiento y modernización de la infraestructura ferroviaria en Cuba por un valor de 1.880 millones de euros.Se fortalecen las relaciones bilaterales en el sector de la defensa, en particular el foro militar-técnico internacional del Ejército 2019 de Rusia contó con la participación de una delegación cubana. Rusia y Cuba cooperan también en el campo de la ciencia y la educación, y los estudiantes cubanos cuentan con 100 becas anuales para estudios en centros docentes rusos.Entre los planes futuros en esa esfera está a apertura de una sucursal del Museo Ruso en Cuba, que será el primer centro multifuncional para estudiar el idioma, el arte y la cultura rusas en la región latinoamericana.El intercambio turístico entre los dos países ha aumentado considerablemente en los últimos años.Rusia ha sido clave en el apoyo a la isla, que sufre una aguda crisis económica marcada por el desabastecimiento y la falta de liquidez financiera, y que además se ve agravada por los efectos de la pandemia del COVID-19, la crisis global que sacude al mundo y por el recrudecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos como parte del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington sostiene contra La Habana desde hace más de 60 años.Rusia entregó ayudas humanitarias por la vía de su Ministerio de Defensa Civil, Emergencias y Eliminación de Consecuencias de Desastres Naturales entre diciembre de 2021 y enero de 2022, y envió también medicinas, fármacos e insumos médicos, como confirmación de la voluntad de su Gobierno de ayudar al pueblo y Gobierno cubanos.A su vez, Cuba reiteró en numerosas ocasiones su solidaridad con Rusia "ante las constantes campañas de desinformación y guerra propagandística que desarrollan Estados Unidos contra ese hermano país", y rechazó las sanciones unilaterales que impone Occidente al país euroasiático, así como la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas.

