https://sputniknews.lat/20221124/colombia-negocia-la-paz-con-el-eln-en-medio-de-una-batalla-politica-muy-fuerte--1132860192.html

Colombia negocia la paz con el ELN en medio de "una batalla política muy fuerte"

Colombia negocia la paz con el ELN en medio de "una batalla política muy fuerte"

Iniciaron en Venezuela las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la histórica guerrilla del país.

2022-11-24T22:05+0000

2022-11-24T22:05+0000

2022-11-24T22:05+0000

telescopio

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

colombia

venezuela

gustavo petro

paz

📰 proceso de paz en colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1132859980_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_1f600b4289be1f21358a89308cced1fd.jpg

Colombia negocia la paz con el ELN en medio de "una batalla política muy fuerte" Colombia negocia la paz con el ELN en medio de "una batalla política muy fuerte"

A través de una declaración conjunta, ambas partes informaron que el diálogo fue "sustancioso y prometedor". Por lo tanto, se reafirmó la intención de aumentar los esfuerzos por la paz en el país sudamericano, marcado por décadas de conflicto armado.Los delegados acordaron "reanudar con plena voluntad política y ética el proceso de diálogo" como "demanda la gente de los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia, la exclusión", con el objetivo de "construir la paz a partir de una democracia con justicia y con cambios tangibles, urgentes y necesarios".En el documento también se subrayó la "necesidad" de alcanzar "compromisos permanentes y verificables que siembren certeza de una nueva cultura de paz".El 4 de octubre, tras una reunión en Caracas, representantes del Ejecutivo de Gustavo Petro y del ELN acordaron restablecer el proceso con sedes rotativas entre las naciones garantes.Petro reactivó los contactos con el ELN tras asumir el poder el 7 de agosto, con la meta de retomar las negociaciones interrumpidas en enero de 2019 por el presidente Iván Duque (2018-2022).El cortocircuito entre Venezuela y Colombia fue también un freno para cualquier intento de pacificación. Pero todo cambió este 21 de noviembre, cuando ambas delegaciones agradecieron el compromiso de los países garantes, Cuba, Noruega y Venezuela, y la misión de verificación de la ONU y de la Iglesia Católica.En este contexto, Telescopio entrevistó a Carlos José Herrera, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, participante en varias de las instancias anteriores de negociación con el ELN.El entrevistado señaló que el proceso iniciado genera "muchas expectativas" por dos aspectos:Por otro lado, porque "hablamos de la última guerrilla activa y fuerte, con unos 2.500 efectivos militares directos y otros 2.500 milicianos de apoyo. Es el sexto intento que se hace y la gente apuesta a que con esta mejor interlocución del presidente se llegue a un resultado exitoso", explicó.Herrera recordó que cuando se reinstaló la mesa, la decisión fue "retomar la agenda de 2017 y parte de 2018, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, que incluye temas de participación ciudadana y democracia, que no son temas fáciles de discutir, pero que al ELN le interesan".Por todo esto, el especialista afirmó que "no va a ser una negociación fácil ni rápida, hay mucha coincidencia metodológica que nos permite ser relativamente optimistas".Consultado sobre las condiciones que puso la guerrilla para iniciar el desarme, Herrera explicó que el grupo armado dejó en claro que "no va a avanzar tras suscribir un acuerdo simplemente, sino cuando pueda constatar en la realidad que los acuerdos se han ido implementando"."El país está polarizado, los sectores de derecha sostienen que mientras el ELN no deje las armas no se puede implementar ningún acuerdo de paz. Este discurso ha prendido en una parte de la población, por lo que eso creará una batalla política muy fuerte", sentenció.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

colombia

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, venezuela, eln