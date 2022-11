https://sputniknews.lat/20221125/guillermo-del-toro-lamenta-la-falta-de-apoyo-al-cine-mexicano-esto-no-tiene-precedentes-1132868651.html

El laureado director mexicano con dos Premios Oscar y un Globo de Oro, Guillermo del Toro, acusó públicamente que el cine mexicano y sus instituciones están... 25.11.2022, Sputnik Mundo

Luego de la cancelación de la ceremonia de entrega de los Premios Ariel 2023, que otorgan la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), el director de El Laberinto del Fauno (2006) acusó que "sobrevivimos al sexenio de [el expresidente] López Portillo, pero esto no tiene precedentes", en alusión a la falta de apoyo institucional por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Unas horas antes, la AMACC informó que suspendió la edición del Premio Ariel 2023, hasta nuevo aviso, debido a una "grave crisis financiera". Asimismo, recriminó que el Estado mexicano renunció a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura y del cine en particular. "Pareciera que la cultura junto al séptimo arte ya no son prioridad", señaló.El Ariel es el premio que la AMACC instituyó, desde su fundación en 1946, para reconocer públicamente a los realizadores, creadores, intérpretes, técnicos y hacedores todos de las películas mexicanas. En 2020, la Cámara de Diputados del país latinoamericano aprobó la eliminación de 109 fideicomisos y fondos públicos cuyo presupuesto suma 68.000 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares). Esto provocó que un grupo cineastas, actores, artistas, académicos, periodistas y defensores de los derechos humanos que reciben becas de los fideicomisos se pronunciaran contra su desaparición o modificación.Respecto al Fidecine, en mayo de 2020, el partido del presidente López Obrador presentó una iniciativa para derogar diversos artículos de la Ley Federal de Cinematografía, lo que extinguiría al fideicomiso. Sin embargo, gracias a la resistencia del gremio, entre ellos la AMACC y el propio Guillermo del Toro, se frenó la propuesta tras un diálogo entre diputados, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y otros legisladores. Sin embargo, en agosto de este año, el gremio cinematográfico denunció que más de 50 producciones se han detenido o perjudicado por falta de pago, a pesar de que se había acordado realizar los pagos y depósitos pendientes. Supuestamente, el adeudo asciende a 85 millones de pesos (unos 4 millones 388.600 dólares). El estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional (Fidecine) es un fideicomiso federal utilizado para apoyar la producción de películas mexicanas.

