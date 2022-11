https://sputniknews.lat/20221126/mas-problemas-para-musk-reportan-fuga-de-publicidad-en-twitter-1132909503.html

Más problemas para Musk: reportan fuga de publicidad en Twitter

Más problemas para Musk: reportan fuga de publicidad en Twitter

La mitad de los principales anunciantes de Twitter habrían dejado de pagar a la plataforma desde que Elon Musk adquirió, a finales de octubre, la red social... 26.11.2022, Sputnik Mundo

Según el análisis, de los 100 principales anunciantes de Twitter, 50 han dejado de pagar publicidad en la plataforma y, en algunos casos, han hecho público el fin de los contratos que tienen con la red social, por la incertidumbre que genera la dirección que dará Elon Musk a la firma.Media Matters for America señala que estos anunciantes han generado más de 2.000 millones de dólares para la red social desde 2020. Tan solo este año, sus ingresos representaron 750 millones de dólares.Entre las empresas que han confirmado que suspendieron sus contratos están Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford, Jeep, Kyndryl, Merck & Co. y Novartis AG.Otros consorcios como Modelez International también anunciaron la suspensión de contratos por la posible ampliación de discursos de odio, aunque en noviembre dos de sus principales marcas, Oreo y Ritz, gastaron cerca de 600.000 dólares en anuncios.Otras compañías que habrían suspendido sus contratos o dejaron de invertir publicidad tras la llegada de Musk son AMC Networks, American Express, AT&T, BlackRock, CA Lottery, Chanel, Citigroup, CNN, Dell, DirecTV, Heineken, Hewlett-Packard (HP), Hilton Worldwide, Kellog Company, Nestlé, Verizon, Coca-Cola y The Kraft Heinz Company.El informe se presenta la misma semana en que The Washington Journal aseguró que un tercio de los principales anunciantes de Twitter no ha realizado ningún tipo de publicidad en las últimas dos semanas.Hasta el momento el multimillonario no se ha pronunciado sobre los informes publicados.Desde que tomó el control de Twitter, Elon Musk ha enfrentado duras críticas por decisiones como despedir a la mayoría de la plantilla laboral de la compañía y por implementar un servicio de pago para la verificación de cuentas (algo que antes realizaba la plataforma de forma discrecional con entidades gubernamentales, empresas o personas famosas).En menos de dos semanas, estas decisiones se convirtieron en un verdadero problema, luego de que comenzaron a surgir diversas cuentas apócrifas de empresas que, pese a ser falsas, lograron obtener la verificación.Lo anterior derivó en una pérdida económica para la farmacéutica Eli Lilly, luego de que una cuenta falsa publicó que se comenzaría a regalar la insulina.Este hecho, que obligó a Musk a retrasar el sistema de suscripción, se suma a los señalamientos por la visión que tiene el empresario sobre la libertad de expresión y en la cual las teorías de conspiración y discursos de odio tienen cabida.Uno de los últimos puntos polémicos fue cuando el dueño de Tesla le devolvió su cuenta de Twitter al expresidente de EEUU, Donald Trump, quien fue expulsado de la plataforma, acusado de instar a sus seguidores a realizar el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021.

