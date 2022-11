https://sputniknews.lat/20221126/polonia-derrota-2-0-a-arabia-saudi-con-el-primer-gol-de-lewandowski-en-un-mundial-1132929140.html

Polonia derrota 2-0 a Arabia Saudí con el primer gol de Lewandowski en un Mundial

Polonia derrota 2-0 a Arabia Saudí con el primer gol de Lewandowski en un Mundial

MOSCÚ (Sputnik) — Polonia superó por 2-0 a Arabia Saudí en el partido de la segunda fecha de un muy complicado grupo C de Catar 2022, en el que el polaco... 26.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-26T15:40+0000

2022-11-26T15:40+0000

2022-11-26T15:40+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

los partidos del mundial de catar 2022

polonia

catar

⚽ deportes

arabia saudita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1a/1132928994_0:126:2411:1482_1920x0_80_0_0_cfd31da866f7ef74d555196cb7532693.jpg

A pesar de que los saudíes salieron decididos a demostrar que su victoria contra Argentina no fue una casualidad, no pudieron concretar las muchas acciones, y una buena jugada de Lewandowski con pase al borde del área chica permitió a Piort Zielinski poner el 1-0 a los 39 minutos de juego.Mientras que en el minuto 82 fue Lewandowski quien aprovechó un error de Abdulelah Almalki para anotar su primer gol en una Copa del Mundo. Antes había estrellado el balón contra un poste de la portería rival. Y al minuto 90 pudo convertir de nuevo pero su 'cucharita' no sorprendió al portero saudí.Aunque el gran salvador de los polacos fue el portero Wojciech Szczesny, que paró un penal y atajó varios balones peligrosos.El cuadro saudí mereció más y lo intentó todo el tiempo, al punto que a los 20 minutos los polacos tenían tres amarillas y hasta una posible roja para Cash, que se jugó la expulsión por un codazo.Ya en el complemento del primer tiempo los saudíes desperdiciaron la oportunidad de anotar cuando Szczesny atajó el penal cobrado por Salem Aldawsari, y el rechazo disparado por Mohammed Al-Burayk también fue tapado por el portero de la Juventus.El cuadro que dirige Herve Renard lo intentó de todas las formas posibles pero no pudo conseguir anotar y por el momento se queda de segundo del grupo, con tres puntos a falta de los que pueda pasar en el Argentina-México.Al choque de cierre de esta jornada sabatina, argentinos y mexicanos llegan muy presionados y necesitados de una victoria que los mantenga con vida en este grupo, a falta de disputar un partido para cada equipo.

https://sputniknews.lat/20221126/los-argentinos-siguen-pensando-que-van-a-ser-campeones-del-mundo-1132910550.html

polonia

catar

arabia saudita

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

los partidos del mundial de catar 2022, polonia, catar, ⚽ deportes, arabia saudita