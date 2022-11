https://sputniknews.lat/20221126/que-pasa-realmente-en-catar-2022--1132917560.html

¿Qué pasa realmente en Catar 2022?

¿Qué pasa realmente en Catar 2022?

El Mundial de Catar 2022 ha hecho traslucir las visiones de los medios hegemónicos sobre la política del país. 26.11.2022, Sputnik Mundo

¿Qué pasa realmente en Catar? ¿Qué pasa realmente en Catar?

En el marco de la realización de la Copa del Mundo FIFA 2022, el investigador Eduardo Moggia dialogó con GPS Internacional para analizar la proyección geopolítica del país de Oriente Medio.Recientemente, el expresidente de la FIFA Joseph Blatter señaló que la elección de Catar como sede de la Copa del Mundo de 2022 fue un error, advirtiendo que el país árabe es "demasiado pequeño" para albergar un evento de esa naturaleza. Sobre ello, "las sospechas por parte de los medios occidentales de que Catar tuvo una injerencia en la región apoyando a los grupos yihadistas, le valió que los propios países vecinos irradiaran a Catar del mundo islámico", indicó Moggia.Catar juega geopolíticamente en varios frentesEn este sentido, "según la BBC de Londres y otros medios, Catar estuvo involucrada en la caída de Gadafi en Libia apoyando a los rebeldes", añadió. Evidentemente, "el emir de Catar es un hombre que juega geopolíticamente en varios frentes: si, por un lado, se le acusa de este tema, por el otro, busca un acercamiento con los países occidentales, ya sea con la introducción al fútbol o manejando medios que en Occidente se leen, como Al Jazeera", expresó el investigador argentino.Por otro lado, "el país no tiene relaciones diplomáticas con un actor importante en la región, como lo es el Estado de Israel", dijo. A su vez, "si bien tiene relaciones con Irán, hay que tener en cuenta que tienen miradas muy diferentes con respecto a lo geopolítico y al mundo musulmán", explicó. En este marco, "Catar es un Estado que todavía no es muy bien visto en la tradición musulmana y árabe, pero cuenta con un gran poder por estar ubicado geopolíticamente con respecto a lo energético", concluyó.Rusia y Cuba afianzan su relación bilateral estratégicaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, "destaca la actualidad del legado de Fidel Castro en su lucha por la defensa y dignidad de los pueblos", afirmó a Sputnik el analista Esteban Silva.Un monumento al líder de la revolución cubana fue inaugurado por los presidentes de Rusia y Cuba en la plaza del mismo nombre en Moscú este 22 de noviembre de 2022. Sobre ello, "los elementos que resalta el presidente Putin sobre el rol, el legado y la dimensión del liderazgo de Fidel Castro adquieren una enorme vigencia y proyección", comentó el analista chileno. En este sentido, "se destaca la lucha por un orden económico y mundial más justo". "La defensa de la soberanía y la dignidad de los pueblos es uno de los legados más importantes que dejó Fidel. La política cubana es de soberanía nacional y de una búsqueda de intercambio económico más igualitario", añadió. Por lo tanto, "es muy importante que ello lo haya pronunciado Putin en este contexto global y en el marco de la visita oficial de Díaz-Canel, ya que hoy en día estamos viviendo el cambio geoestratégico hacia una multipolaridad", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre la cooperación internacional en torno a las políticas de desarrollo sostenible.Libros sobre fútbolEn plena fiebre mundialista, el escritor Sebastián Chitaddini dialogó con Sputnik y M24 para hablar de sus libros Asomando por el Túnel y Los Diegos que no fueron.

