"La UE lograría la paz en Ucrania si renunciara a las sanciones contra Rusia"

"La UE lograría la paz en Ucrania si renunciara a las sanciones contra Rusia"

BUDAPEST (Sputnik) — La UE podría lograr la paz en Ucrania si actuara "de una manera uniforme y efectiva" y renunciara a sanciones contra Rusia, aseguró el... 28.11.2022, Sputnik Mundo

El funcionario hizo hincapié en que las autoridades húngaras, y el primer ministro Viktor Orban personalmente, desde 2014 declaran en los foros internacionales que "la política de sanciones no resulta adecuada para lograr los objetivos político-militares, y se deben utilizar otras herramientas que puedan ser efectivas"."Vemos que las sanciones de las instituciones de la UE, especialmente de la Comisión Europea, están tratando de penetrar en áreas que caen dentro de la competencia de los Estados miembros. Podemos ver una clara expansión del poder y la competencia, que puede tener consecuencias de largo alcance si no nos mantenemos con los pies sobre la tierra", recalcó.Según él, cuando se introdujeron los paquetes de sanciones contra Rusia en Bruselas, "sin evaluar su efecto", todos estaban seguros de que esos pasos conducirían a la paz.El representante del gobierno húngaro expresó además la opinión de que "en la UE no hay una dirección real, las instituciones no funcionan como lo definieron los padres fundadores y los tratados"."El Parlamento Europeo es extremadamente radicalizado e ideológico, y su ala izquierda no está interesada en desarrollar unas relaciones normales con el Gobierno húngaro o polaco ni con las fuerzas conservadoras que representan ", alertó.A finales de septiembre el primer ministro húngaro, Viktor Orban, reveló que su país fue el primero en Europa en lanzar consultas nacionales para conocer la opinión de los ciudadanos sobre las sanciones de la UE contra Rusia.Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a detener las hostilidades.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró previamente que la política de contención y debilitamiento de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo, y las sanciones aprobadas por Occidente y sus aliados ya asestaron un serio golpe a toda la economía mundial.

