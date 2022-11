https://sputniknews.lat/20221128/polonia-los-paises-de-la-ue-dan-un-ultimatum-a-la-ce-sobre-el-tope-del-precio-del-gas-1132972335.html

Polonia: los países de la UE dan un ultimátum a la CE sobre el tope del precio del gas

Polonia: los países de la UE dan un ultimátum a la CE sobre el tope del precio del gas

VARSOVIA (Sputnik) — Los países de la Unión Europea le dieron un ultimátum a la Comisión Europea (CE) sobre el precio máximo del gas, declaró la ministra... 28.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-28T13:52+0000

2022-11-28T13:52+0000

2022-11-28T13:52+0000

economía

polonia

rusia

unión europea

europa

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107683/84/1076838435_0:250:3197:2048_1920x0_80_0_0_c45f22165233fcb3bce9bcbbd2afecd9.jpg

Según Moskwa, en la última reunión de los ministros europeos de Energía en Bruselas, la mayoría de los países "se negaron a trabajar y votar un documento de la solidaridad del gas" y "un decreto que simplifique el procedimiento para las inversiones en fuentes de energía renovables" ya que "la prioridad en este momento es el precio máximo del gas".Criticó la versión actual del mecanismo que implica un precio máximo de 275 euros para los futuros de gas e instó a "no introducirlo y no enviar una señal al mercado de impotencia europea". Polonia junto con Bélgica, Italia y Grecia crearon un grupo de iniciativa para revisar el documento el 13 de diciembre y luego hacer una votación por escrito al respecto.Asimismo, Polonia considera que el precio máximo del gas en la Unión Europea (UE) debe ser flexible, declaró Moskwa."No tiene por qué ser una tarifa máxima, podría ser un mecanismo para determinar la tarifa máxima, teniendo en cuenta otros mercados desde los que se suministra gas (…) No tiene que haber un precio fijo para que el mecanismo tenga éxito", dijo. La ministra subrayó la importancia de que no sea un precio especulativo. La postura de GreciaAtenas y otros países de Europa insistirán en elaborar una nueva iniciativa, dijo el portavoz del Gobierno griego, Yannis Ikonomu, en una sesión informativa para los medios. Grecia propuso un techo de 150 a 200 euros por MWh (de 1.600 a 2.100 dólares por mil metros cúbicos).Un periodista aseguró que Europa experimenta grandes dificultades en lo de fijar un techo para los precios y preguntó si el Gobierno de Grecia insiste en precisar el precio mayorista y si aceptaría uno intermedio entre el propuesto por Atenas y el de la CE. Además quiso saber qué haría Grecia si el acuerdo no cristaliza.El portavoz también dijo que el Gobierno de Grecia, indistintamente de la decisión que se tome en la UE, tiene un plan concreto de apoyo a sus ciudadanos, los que ya pagan por energía mucho menos que el nivel medio europeo.La Comisión Europea propuso el 22 de noviembre crear un mecanismo provisional de corrección del mercado de gas como una medida de lucha contra la crisis energética. El mecanismo implica un precio máximo de 275 euros para los futuros de gas en el Title Transfer Facility (TTF), un índice neutro de precios para el referido combustible que se utiliza como referencia en la UE.El límite máximo solo se activará automáticamente si se cumplen dos criterios: el precio del gas supera los 275 euros durante dos semanas y el diferencial entre el precio del TTF con el del gas natural licuado a nivel mundial será de 58 euros o más durante más de 10 días bursátiles.Los ministros de Energía de la UE reunidos el 24 de noviembre pasado en Bruselas no lograron elaborar una decisión común sobre esa propuesta de la CE.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, al comentar la idea de restringir los precios de los agentes energéticos rusos, declaró que Rusia no suministrará nada al exterior si eso contradice sus intereses.

https://sputniknews.lat/20221128/italia-se-niega-a-votar-la-propuesta-de-la-ce-sobre-el-tope-del-gas-y-exige-enmendarla-1132965175.html

https://sputniknews.lat/20221128/italia-se-niega-a-votar-la-propuesta-de-la-ce-sobre-el-tope-del-gas-y-exige-enmendarla-1132965175.html

polonia

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

polonia, rusia, unión europea, europa, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas