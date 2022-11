https://sputniknews.lat/20221128/la-propuesta-de-polonia-para-el-techo-del-precio-del-crudo-ruso-genera-una-ruptura-en-la-ue--1132962403.html

La propuesta de Polonia para el techo del precio del crudo ruso genera una ruptura en la UE

La propuesta de Polonia para el techo del precio del crudo ruso genera una ruptura en la UE

La Unión Europea (UE) todavía no ha logrado aprobar una cifra concreta para el techo del precio para el petróleo ruso, y la principal razón de ello son las... 28.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-28T09:27+0000

2022-11-28T09:27+0000

2022-11-28T10:10+0000

economía

unión europea

europa

polonia

📈 mercados y finanzas

petróleo

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1132967290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1f205e3a254e04eb00093f0c28da5ee.jpg

Previamente, la mayoría de los miembros de la UE ya había expresado su apoyo a la propuesta de fijar el tope entre 65 y 70 dólares por barril. Sin embargo, Polonia y los países bálticos consideraron la propuesta "demasiado favorable" para Rusia e insisten en reducir el precio a la mitad. Como resultado de ello, indica el medio, las negociaciones sobre el tema llegaron a un punto muerto.El diplomático que comentó al Financial Times el hecho criticó este proceso, subrayando que todos los miembros de la UE tienen que ponerse de acuerdo sobre el asunto antes del 5 de diciembre. Además, destacó que estas propuestas están socavando la unanimidad europea en un momento cuando "la UE tiene que dar unas señales claras sobre su unidad".En septiembre, los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) confirmaron su intención de imponer topes de precios a los suministros procedentes de Rusia. Está previsto que el límite se imponga para el petróleo el 5 de diciembre y para los productos petrolíferos el 5 de febrero de 2023.Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia no suministrará nada al extranjero en detrimento de sus intereses. Además, el vice primer ministro Alexander Novak señaló que Moscú no tiene intención de exportar petróleo a los países que decidan fijar un techo de precios, ni a 60 dólares el barril, ni a ningún otro coste. Según él, el país euroasiático pretende trabajar con aquellos consumidores que estén dispuestos a trabajar en condiciones de mercado.

https://sputniknews.lat/20221123/el-techo-de-los-precios-del-petroleo-ruso-que-pasara-si-la-ue-y-g7-logran-acordarlo-1132800735.html

unión europea

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

unión europea, europa, polonia, 📈 mercados y finanzas, petróleo, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia