https://sputniknews.lat/20221129/estos-son-los-3-principales-exportadores-de-armas-a-kiev-1133001046.html

Estos son los 3 principales exportadores de armas a Kiev

Estos son los 3 principales exportadores de armas a Kiev

MOSCÚ (Sputnik) — La prolongación del conflicto en Ucrania provoca un aumento del suministro de armas a Kiev. Por ejemplo, Alemania, que antes no enviaba... 29.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-29T11:21+0000

2022-11-29T11:21+0000

2022-11-29T12:14+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

🛡️ industria militar

ucrania

alemania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1125455525_0:0:3507:1973_1920x0_80_0_0_daf6fb1db8d427a84ca4db7c23f54ca3.jpg

El experto destacó que, desde 2014 y hasta el inicio de la operación especial rusa Alemania bloqueó el suministro de armas a Kiev, ya que Berlín no quería estropear las relaciones con Moscú y percibía el conflicto en Donbás como un altercado civil interno.Según el politólogo, en particular en enero de 2022, Alemania bloqueó el envío a Ucrania de un gran lote de equipo militar de fabricación alemana por parte de Estonia.Deniséntsev recordó que al comienzo de la operación especial, Berlín transfirió una licencia para la reexportación de lanzagranadas antitanque de su propia producción, y luego de que se tomó la decisión de retirar las Fuerzas Armadas rusas de las regiones de Kiev, Chernigov y Sumi, Alemania decidió suministrar directamente a Ucrania vehículos blindados y artillería. Después de la retirada de las tropas rusas de la región de Járkov, esa política de Alemania solo se incrementó, señaló el experto.Entre las armas alemanas suministradas a Ucrania, el analista destacó los sistemas de artillería Panzerhaubitze 2000 y los lanzagranadas Panzerfaust 3, que ya se convirtieron en parte de la cultura de masas ucraniana, pues actualmente se emiten sellos, postales y camisetas con su imagen.Al mismo tiempo, Berlín todavía se niega a suministrar a Kiev tanques Leopard. Según Deniséntsev, Alemania no quiere suministrar esos vehículos blindados a Ucrania porque hizo una apuesta seria en su promoción internacional en calidad de un "tanque invulnerable".Sin embargo, en un conflicto de alta intensidad como el que tiene lugar en Ucrania, muchos tanques germanos inevitablemente hubieran sido dañados y destruidos, lo que socavaría su posición en el mercado mundial de armas.

https://sputniknews.lat/20221127/the-new-york-times-la-otan-se-queda-sin-armas-por-apoyar-al-ejercito-de-ucrania-1132937545.html

ucrania

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 🛡️ industria militar, ucrania, alemania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, europa