Urnas electorales: ¿una bomba atómica para EEUU en Taiwán?

Las urnas hablaron. Y vaya si hablaron en las municipales de Taiwán: 21 a 13 derrotaron a los independentistas, los que están a favor de 'Una sola China'. No... 29.11.2022, Sputnik Mundo

¿'Teléfono' para Washington?Eric Chu, presidente del vencedor Kuomintang que se llevó el gato al agua en cuatro de los seis municipios clave, como Taipei, Nuevo Taipei City, Taoyuan y Taichung, fue meridianamente claro al comentar los resultados. "Insistiremos en defender a la República de China –nombre oficial de Taiwan– y proteger la democracia y la libertad. También trabajaremos duro para mantener la paz regional", dijo al celebrar el triunfo.El mensaje más fuerte, si es que de alguna manera se pueda extrapolar el resultado de estas municipales a las presidenciales de Taiwán dentro de dos años, no es solo para la actual presidenta de esa isla de China, Tsai Ing-Wen, de corte independentista y proestadounidense, quien renunció al liderazgo de su partido, sino también para el Gobierno mismo de EEUU.Y es que los votos son un arma con la que EEUU no está acostumbrada a lidiar cuando se trata de exportar su 'democracia' a golpe de bombazos, misilazos y cañonazos de forma directa, o de agentes proxys, como es el caso de Siria desde hace unos años, o el de Ucrania en el presente.¿Posible provocación de EEUU en Taiwán?En este sentido, el analista internacional Fernando Moragón, especialista en geopolítica de China, Asia Central y Rusia, llama a no olvidar que precisamente el 'factor estadounidense' está en todos los sitios."Ahora [los EEUU] han hecho una pequeña 'finta' con el conflicto en Ucrania diciendo, 'bueno, a ver si concebimos alguna cosa, una tregua, hay que negociar' una cosa así. Tampoco se han esforzado mucho, pero lo han dejado caer, porque entre otras cosas, quieren irse [de Ucrania] y dedicarse fundamentalmente a China", avisa el analista.Moragón incide en que Washington tiene mucha presión, porque justamente en el 2024 habrá elecciones presidenciales en EEUU. "Y claro, los demócratas con Biden –suponiendo que llegue vivo, yo no creo que dejen al final que se presente: si ya es de risa, no me quiero imaginar dentro de dos años lo que puede ser aquello–, van a tener una competencia feroz con los republicanos"."Y luego, también tenemos elecciones presidenciales en Taiwán ese mismo año [2024]. Yo soy de los que cree que hay una altísima probabilidad de que el año que viene los norteamericanos provoquen algún tipo de incidente, como ya es costumbre en ellos [en Taiwán], que atribuyan a los chinos, y que obliguen a China de alguna manera a intervenir en Taiwán. Es decir, que haya una guerra entre China y Taiwán, estando los norteamericanos apoyando a los taiwaneses con su AUKUS, y luego con sus aliados tradicionales como Japón y Corea del Sur", observa Fernando Moragón.

