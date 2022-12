https://sputniknews.lat/20221203/las-fuerzas-armadas-de-alemania-podrian-estar-en-crisis-por-la-escasez-de-municiones-1133181809.html

Las Fuerzas Armadas de Alemania podrían estar en crisis por la escasez de municiones

De acuerdo con varias filtraciones de medios alemanes, la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) solo tiene municiones para soportar dos días de combates intensos, cuando el mínimo que pide la OTAN es de 30 días.Según estimaciones de la agencia Deutsche Welle, para subsanar este déficit se requiere una inversión de entre 20.000 y 30.000 millones de euros.Las críticas sobre el mal estado del equipamiento de la Bundeswehr (por ejemplo, tanques y helicópteros disfuncionales y soldados que entrenan en invierno sin ropa térmica) han sido una constante en los últimos años.Pese a la supuesta fragilidad en la que se encuentra el Ejército alemán, Alemania ha enviado ayuda financiera y militar a Ucrania en medio del conflicto de este país con Rusia. El periódico británico Financial Times reporta que, desde 2015, los soldados alemanes han externado sus quejas por lo poco preparados que están frente a otras fuerzas armadas, luego de recibir burlas de soldados de Lituania por lo obsoleto de sus equipos de radio.Aunado a ello, la inversión en Defensa está por debajo del 2% del PIB que pide la OTAN. En 2021, Alemania invirtió 46.900 millones de euros cuando debió invertir 75.500 millones de euros, según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz sobre Estocolmo.Ante esta situación, y tras el inicio de la operación militar especial para desnazificar Ucrania en febrero de este año, el canciller alemán, Olaf Scholz, anunció una nueva era en la milicia alemana, para lo cual informó que habría un incremento del presupuesto en Defensa y la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros.Sin embargo, hasta el momento se desconoce cómo se ha ejercido el gasto de dicho fondo.La preocupación por el debilitamiento del ejército alemán ya resonó en la OTAN. Durante una conferencia de prensa con Scholz, el líder de la organización, Jens Stoltenberg, afirmó que se necesita "una Bundeswehr fuerte y lista", no solo por la seguridad de Alemania, sino por la seguridad de Europa.Días atrás, el diario estadounidense The New York Times aseguró que 20 de los 30 países que conforman la OTAN tenían sus reservas de armas y municiones "bastante agotadas" debido a toda la ayuda que han enviado a Ucrania.

