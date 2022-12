https://sputniknews.lat/20221203/si-bwana-macron-y-su-sumision-y-humillacion-absoluta-a-biden-1133122454.html

Sí Bwana: Macron y su sumisión y humillación absoluta a Biden

Emmanuel Macron ha visitado a su homólogo Joe Biden para demostrar, una vez más, su ignominioso papel respecto a los intereses de EEUU, que no son los... 03.12.2022, Sputnik Mundo

'Sí a todo'Como cuando alguien está rellenando un formulario en internet, o instalando un software, Macron demostró estar en esa parte de la pantalla en que hay que hacer click en 'sí a todo', porque de lo contrario, la cosa no avanza. Así, EEUU le da una somanta de latigazos a Europa, y uno de sus máximos líderes responde apoyando los intereses de Washington. Y en este caso concreto, el inquilino del Elíseo, ha quedado retratado.Y es que parece que la felicidad de los líderes europeos pasa por recibir maltratos. Como si fuera una extravagante relación sado-masoquista. Pero en definitiva, se puede inducir que estas premisas son equivocadas, toda vez que las penurias que devienen del pseudo sometimiento de los líderes europeos, no es a ellos a quienes afecta, sino, como siempre, a los ciudadanos de a pie quienes son los que pagan las consecuencias más graves de las decisiones de quienes ellos mismos colocaron en el poder.Algún día Macron se irá, y podrá seguir poniendo la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano, y no tendrá que estar contando cada céntimo de su bolsillo para pagar los servicios de agua, gas o electricidad, o la compra en el supermercado, tal como sí le pasará a sus 'súbditos', tal como da la impresión que consideran a 'sus ciudadanos', los líderes europeos, incluyendo los que ocupan un cargo por el cual no les han votado, como es el caso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.Luz, cámara, ¡acción!La grotesca puesta en escena la protagonizó en teatro ajeno Macron junto al dueño del recinto: Joe Biden. Veamos: Estados Unidos aprobó el pasado 16 de agosto la Ley para la Reducción de la Inflación estadounidense [IRA por sus siglas en inglés] para la Unión Europea, que prevé una reducción de los costes de la energía a las empresas europeas, siempre y cuando trasladan su producción a EEUU.Macron va a la Casa Blanca y, como buen agente al servicio del país norteamericano, dice que EEUU y Francia tienen que volver a ser "hermanos en armas". Dijo textualmente: "Nuestra historia común, tras el retorno de la guerra al territorio europeo por la agresión de Rusia en Ucrania, así como por las numerosas crisis que golpearon a nuestros países, nos obliga a volver a ser hermanos de armas".¿Y qué tiene que ver todo esto con los intereses nacionales de Francia? ¿No tuvo nada que decir sobre el chantaje de EEUU a las industrias europeas para que se instalen en el país norteamericano? Bueno, sí dijo algo, pero en un tono que no molestara mucho. Lanzó que es necesario "resincronizar" las agendas para evitar que los incentivos fiscales aplicados en EEUU perjudiquen a Francia y a Europa: "Hemos decidido, en contacto con los demás europeos y con la Comisión Europea, desarrollaremos un trabajo que debe ser ahora técnico para resolver el efecto dominó sobre los proyectos que se desarrollan en Europa. Queremos tener éxito juntos, no enfrentados". Y ya está. El tema quedó en eso. No sea cosa que el patrón se enfadara.Boy Scout MacronPero cuando se trata de los intereses de EEUU, Macron está 'siempre listo', como reza el lema de los Boy Scouts. Porque está más que claro que el conflicto en Ucrania responde a los intereses de EEUU, que lo ha utilizado para que Europa rompa sus relaciones comerciales con Rusia, para que deje de 'depender' del gas ruso, para que entonces empiece a depender del gas natural licuado de EEUU –a precios desorbitantes, tal como el propio Macron se ha quejado, pero con la boca chiquita, y lejos de Washington–, para que las empresas europeas tengan costes energéticos tan altos, debido al precio del gas que le imponte EEUU a Europa, y que EEUU diga que, si las empresas europeas se instalan en su país, entones habrá beneficios en los precios del gas. Todo muy bizarro.Y es en esta dinámica, que responde a los intereses de EEUU, y no de los ciudadanos franceses, que Biden y Macron anunciaron que sus gobiernos convocarán a sus aliados para brindar una mayor asistencia a Ucrania, de manera que pueda resistir la operación especial de Rusia. "EEUU y Francia planean trabajar con sus socios y aliados para coordinar esfuerzos de asistencia, incluso en la conferencia internacional que se celebrará en París el 13 de diciembre. También prevén seguir proveyendo un fuerte apoyo presupuestal directo a Ucrania, e instan a las instituciones financieras internacionales a redoblar su respaldo", indica el comunicado conjunto.Sobre las acciones de EEUU respecto a Europa, el analista internacional Enrique Refoyo, ironiza: "Pues nada, es el aliado haciendo cosas de aliado, que ellos miran por sus beneficios, siempre han mirado por sus beneficios, y nunca dejarán de mirar en pos de sus beneficios. Mientras tanto, Europa está hablando de la jungla y la selva con [el jefe de la diplomacia europea, Josep] Borrell", advierte el analista.

