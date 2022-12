https://sputniknews.lat/20221204/pele-habla-sobre-su-salud-estoy-fuerte-con-mucha-esperanza-1133185274.html

Pelé habla sobre su salud: "Estoy fuerte, con mucha esperanza"

Pelé habla sobre su salud: "Estoy fuerte, con mucha esperanza"

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, aseguró que se siente fuerte luego de los reportes sobre la supuesta... 04.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-04T02:46+0000

2022-12-04T02:46+0000

2022-12-04T02:46+0000

⚽ deportes

pelé

américa latina

brasil

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/04/1133185864_0:56:2953:1717_1920x0_80_0_0_deee59efca4982c938614c52e636862b.jpg

El rey del fútbol mundial afirmó que tiene "mucha fe en Dios" y agradeció cada uno de los mensajes de apoyo que ha recibido en las últimas horas. En la víspera, se informó que Pelé había sido hospitalizado por una infección respiratoria que se le detectó cuando acudía a una nueva sesión de quimioterapia para tratar el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021.Uno de los primeros reportes de prensa que levantó las alertas fue cuando se notificó que el excampeón del mundo ya no respondía de manera correcta a las quimioterapias, por lo cual había sido ingresado al área de cuidados paliativos. Esa información fue difundida, primeramente, por el diario brasileño Folha de Sao Paulo. El Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde Pelé permanece internado, ya informó que el brasileño tuvo "una buena respuesta a los cuidados de la infección respiratoria". Además, aseguró que el estado de salud de Pelé no había empeorado en las últimas 24 horas."Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes, desde todo el mundo, me mantiene lleno de energía y viendo a Brasil en el Mundial también", escribió el exfutbolista. Los organizadores de la Copa del Mundo de Catar 2022 enviaron un mensaje de solidaridad a Pelé a través de una de las torres más icónicas de la ciudad de Doha.

https://sputniknews.lat/20221203/el-mundial-de-catar-envia-un-mensaje-a-pele-recuperate-pronto--fotos-video-1133182007.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, pelé, brasil, fútbol