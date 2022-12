https://sputniknews.lat/20221205/el-mundo-reacciona-con-calma-al-tope-de-precio-del-g7-y-la-ue-1133232240.html

El mundo reacciona con calma al "tope de precio" del G7 y la UE

El mundo reacciona con calma al "tope de precio" del G7 y la UE

Rusia no reconoce el "tope de precio" y tiene a quién vender petróleo. Argentina: filtran audios de jueces encubriendo sus delitos. Petro y ELN acuerdan... 05.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-05T19:14+0000

2022-12-05T19:14+0000

2022-12-05T19:14+0000

octavo mandamiento

petróleo

g7

unión europea

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

indígenas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1133232087_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1abeb940bc9489b3004a2c3dbe183333.png

El mundo reacciona con calma al "tope de precio" del G7 y la UE El mundo reacciona con calma al "tope de precio" del G7 y la UE

A partir de este 5 de diciembre en la Unión Europea está prohibida la compra de petróleo ruso con entregas por vía marítima, además, también ha entrado en vigor un tope de 60 dólares por barril para el petroleo procedente de Rusia y transportado por mar.La medida fue acordada tanto por la UE como por el Grupo de los Siete (G7) -Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón-, más Australia.Los mayores productores de petróleo del mundo decidieron mantener sin cambios los niveles de suministros al mercado global."No vamos a reconocer ningún tope de precio por ser una decisión no competitiva", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.El viceprimer ministro Alexandr Nóvak aseguró que Rusia "seguirá vendiendo petroleo y sus derivados a aquellos países que acepten cooperar con nosotros sobre la base de las reglas de mercado, inclusive si tenemos que reducir un poco los volúmenes de extracción del crudo".En Argentina filtran audios de jueces encubriendo sus delitosEste domingo se filtró a la prensa argentina una serie de audios y chats de Telegram de un grupo conformado por jueces y empresarios de medios, donde proponen la fabricación de pruebas para ocultar que se reunieron en un viaje pagado por un grupo mediático.Los personajes del grupo están relacionados con las causa Vialidad, donde está acusada la vice presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y cuyo fallo está programado para este martes.Gustavo Petro y ELN acuerdan garantías para retorno de indígenas desplazados a sus tierrasEl presidente de Colombia, Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), acordaron el regreso seguro de las poblaciones indígenas que han sido desplazadas por el grupo guerrillero en el oeste del país.Los Ecos del No, libro de Marcel Lhermitte sobre las ráices de retorno de Uruguay a democraciaEl proceso del retorno de la democracia en Uruguay comenzó en el año 1980 con un plebiscito sobre una nueva Constitución, donde se impuso el NO.Dos años más tarde, tienen lugar unas elecciones internas de partidos políticos que no estaban proscritos.Sobre este tema nuestro compañero Javierb Benítez conversa en el autor del libro, el magíster y consultor en comunicación política y campañas electorales Marcel Lhermitte.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

petróleo, g7, unión europea, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, indígenas, аудио