¿Europa se condena a sí misma apoyando a EEUU con sus sanciones contra Rusia?

¿Europa se condena a sí misma apoyando a EEUU con sus sanciones contra Rusia?

La decisión de la UE de topear el precio del petróleo ruso genera distorsión mundial y perjudica más al viejo continente que a Moscú, que tiene herramientas para contrarrestar los efectos.

Este 5 de diciembre entró en vigor el acuerdo sobre el límite de precio al petróleo ruso, medida impuesta por las economías industrializadas del G7, la UE y Australia en medio de una crisis energética que golpea con fuerza a Europa."Es una decisión desesperada porque al poner un tope al petróleo ruso están modificando el precio del mercado del petróleo del mundo. Se está creando una distorsión de mercado muy grande", dijo a Telescopio el economista e investigador peruano, Oscar Ugarteche, profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.El tope fijado es de 60 dólares por barril y desde el Kremlin se asegura que el país tiene un amplio mercado de consumo y que solo venderá petróleo en condiciones favorables para Moscú."Rusia ya le vende a China e India con un descuento, la medida no va a tener un gran impacto en sus divisas, pero sí afectará a Europa", agregó.El límite prohibiría a las empresas de estos países proporcionar servicios y envíos, como seguros, intermediación y asistencia financiera, necesarios para transportar el petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.Sin embargo, el grupo OPEP+, que reúne a los principales productores de petróleo y a Rusia, mantuvo su decisión de no aumentar la producción de petróleo."Esto va a fortalecer a las empresas de seguros y de transportes no occidentales, que no se someten a las reglas de la UE ni de EEUU y va a obligar a Europa a comprar el petróleo a occidente", señaló el economista peruano."La medida va a alzar el precio en el mercado internacional, porque al no tener occidente acceso a la oferta de Rusia -que es muy grande- va a presionar los precios porque además no se va a aumentar la producción", enfatizó el investigador.Las consecuencias repercuten en los mercados globales y en especial en Europa ante la llegada del invierno y la necesidad de combustibles para calefaccionarse."Vamos a ver un invierno particularmente frío en Europa que deberá adquirir la energía más cara por no contar con Rusia y depender de Occidente. Los precios van a estar muy distorsionados y será muy mal comienzo del 2023 para el viejo continente", agregóPara Ugarteche existe "un nivel de subordinación de la política exterior europea, hacia EEUU que le genera dificultades"."Lo que Washington considera que es bueno para sí, la UE entiende que también es bueno para ella. Y eso no es cierto. En cambio si Rusia considera que algo es bueno para sí, no tiene por qué considerar lo mismo China. Y lo entienden y se respetan", enfatizó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

