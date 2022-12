https://sputniknews.lat/20221205/laguna-verde-la-planta-nuclear-mexicana-que-es-una-bomba-de-tiempo--1132978370.html

Laguna Verde: la planta nuclear mexicana que es una bomba de tiempo

Ubicada en el Alto Lucero, en el estado de Veracruz, la única planta nuclear que alberga México representa un peligro, advierten expertos consultados por...

Aumento de temperatura en los reactores, explosiones y malas prácticas en áreas centrales son los riesgos que existen al interior de la única planta nuclear que existe en territorio mexicano: la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV).Ubicada en la zona central de Veracruz, al oriente del país latinoamericano, los planes de construcción de Laguna Verde comenzaron durante el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, entre 1964 y 1970. Sin embargo, la construcción de la planta empezó hasta entrado el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) y no fue sino hasta 1990 que arrancó la operación del primer reactor, mientras que el segundo se echó a andar en 1995.De acuerdo con Marco Martínez Negrete, académico e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la construcción de la planta nuclear obedeció más a los intereses de Estados Unidos que a una necesidad real de México de producir energía nuclear."Al parecer, la razón por la cual se instaló una planta nuclear ahí fue por presión norteamericana, porque en Estados Unidos la industria nucleoeléctrica tuvo muchos problemas por los altos costos y los tiempos largos de instalación, entonces había una presión de instalar plantas nucleares en otros países, entre ellos México", señaló el especialista en entrevista con Sputnik. Fue la empresa General Electric la encargada de la instalación de la planta nuclear que opera hasta el día de hoy.Expertos califican Laguna Verde como una bomba de tiempo que en cualquier momento puede presentar una falla fatal que ocasione un accidente nuclear de gran escala. Según Martínez Negrete, al menos el primer reactor ya superó su vida útil de 30 años.Bernardo Salas Mar, físico matemático mexicano y quien laboró en Laguna Verde durante 11 años, primero en el área de Ingeniería Ambiental y luego en Protección Radiológica, asegura que, si México no ha experimentado un accidente nuclear es por pura suerte, pues la situación de la planta nuclear es un riesgo latente, acusa. Según los reportes documentados por el experto y a los que Sputnik tuvo acceso, entre 2020 y 2021 la planta nuclear de Laguna Verde ha experimentado varios episodios que han podido derivar en accidentes nucleares. Estos son algunos.21 de enero de 2020A las 03:10 horas se reportó una fuga de combustible en la línea de inyección a los filtros dúplex de la máquina A del Generador Diesel, lo que generó su parada.Se realizó también la Evaluación del Riesgo que, de acuerdo con lo documentado por Salas, dieron como resultado una alta probabilidad de accidente severo, así como la posibilidad de una descarga radiactiva grande al medio ambiente.3 de septiembre de 2020Según el Reporte de Condición 102649, el 03 de septiembre de 2020 se puso en Riesgo Naranja al reactor uno ante un posible drenado potencial de la vasija por una actividad de intercambio de CRDs, que son las Barras de Control que sirven para apagar el reactor, ya que absorben los neutrones y detienen la fisión.Mayo de 2021Los días 26, 27 y 28 de mayo de 2021, la Central Laguna Verde también estuvo en peligro en sus Unidades 1 y 2.Esto luego de que la dársena de la planta, en donde el vapor supercalentado que se genera en el reactor y que posteriormente mueve las turbinas del generador principal, son enfriadas con el agua de mar, se llenara de arena.Por ello, Laguna Verde tuvo que bajar potencia en ambas unidades al menos al 50%. Por este caso, Sputnik pudo constatar que incluso hubo sanciones al personal de la CNLV.30 de octubre de 2021En este mes se documentó un paro en el reactor número dos que duró al menos 10 días por incremento de sus vibraciones y el sistema de enfriamiento del pozo seco del reactor.Fue el 30 de octubre que se produjo la explosión del transformador principal de esta unidad conocido como T2/T22 lo que ocasionó daños en varios sistemas de planta para suministro de agua de enfriamiento en operación normal, condensador, turbinas y generador principal, así como la ventilación e iluminación general en el interior de la Unidad 2.Durante esta falla, señalan fuentes anónimas de Laguna Verde, no hubo respuesta de transferencia automática del transformador de respaldo, provocando fallas en diversos equipos y sistemas de planta y de desechos radiactivos que ocasionan derrames de agua contaminada y material radiactivo en el interior de los edificios del reactor.10 de noviembre de 2021A las 23:19 horas se inició un incendio en la Turbobomba A. Cada reactor de Laguna Verde cuenta con dos Turbobombas, que constan de los conjuntos Turbo (Turbina) y Bombas (Impulsores) más grandes en toda la central, pues estas logran inyectar y mantener en el núcleo del reactor el inventario de agua necesario para remover la mayor cantidad de calor generado por la fisión nuclear en los reactores durante operación normal.Mayo 2022El 19 de mayo, el reactor 1 registró un calentamiento que alcanzó hasta los 100 grados centígrados, cuando el límite permitido es de máximo 65,5 grados para evitar el aumento en la presión.En entrevista con Sputnik, el físico Salas Mar asevera que las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad están al tanto de las fallas que se han presentado al interior de la CNLV; sin embargo, dice, operan en la total opacidad. Y es que la CFE no ha hecho públicas ninguna de las auditorías de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés).Al interior de la planta, no todos los trabajadores han corrido con la misma suerte, pues de acuerdo al Informe de Inspección IIIE-01/18-LV01, en la recarga de combustible del Reactor Nuclear No. 1 de la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV), en agosto de 2017, seis trabajadores sufrieron contaminación interna de materiales radiactivos de los que destaca el Cobalto-60, quedando sus organismos en riesgo de presentar en un futuro cercano algún tipo de cáncer.De acuerdo con un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), de 32 países estudiados en donde hay plantas nucleares, México es el que presenta el peor desempeño en cuando a la dosis de sieverts ­—unidad que mide la dosis de radiación— por persona.El país, según el reporte presentado este noviembre de 2022, tiene un nivel de 6.8 sieverts, mientras que el promedio global es de 0.51.Pero en caso de un accidente nuclear, los trabajadores no serán los únicos afectados. De acuerdo con Bernardo Salas, los desechos radioactivos reciben un mal tratamiento al interior de Laguna Verde, lo que ha generado la acumulación de toneladas de materiales como el Plutonio-239."El Plutonio-239 es la materia prima para hacer las bombas atómicas como las detonadas en Nagasaki; o sea que ahí (en Laguna Verde) hay material para construir algunas decenas de bombas atómicas", indicó. Estos materiales, señaló, son llevados a almacenes temporales en donde por más de 25 años se ha acumulado basura nuclear.

