Netanyahu critica a Trump por su cercanía con el rapero que dice amar a los nazis

A pesar de que en años anteriores mostró su simpatía por el republicano, esta vez la actitud de Trump no fue del agrado del político israelí de derechas. Durante una entrevista para la cadena NBC, el designado primer ministro de Israel señaló como "equivocada" la reunión realizada el pasado 22 de noviembre en una mansión de Mar-a-Lago, Florida, donde actualmente reside el exmandatario de Estados Unidos. Nick Fuentes es un líder de opinión estadounidense que a menudo se identifica con el ultraconservadurismo y los grupos supremacistas blancos, los cuales forman una importante base de apoyo para el MAGA (Make America Great Again), movimiento liderado por Trump. Además, Fuentes es un conocido antisemita que niega episodios como el Holocausto. Por su parte, Kanye West —hoy conocido como Ye, su nuevo nombre artístico— ha hecho recientemente una serie de comentarios en contra del pueblo judío e incluso aseguró que simpatiza con Adolf Hitler. "De este tipo [Hitler] que inventó las autopistas y que inventó el micrófono que yo uso como músico ya ni siquiera puedes decir en voz alta que hizo algo bueno alguna vez. Y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones. Hay muchas cosas que me gustan de Hitler. Muchas cosas", dijo West durante una entrevista en el canal Infowars. "Amo a los judíos, pero también amo a los nazis", agregó West, quien además ha criticado movimientos como Black Lives Matter.¿Se acabó la simpatía entre Netanyahu y Trump?La actual postura crítica de Benjamín Netanyahu hacia Donald Trump contrasta con la que tenía hace algunos años, cuando celebraba las políticas del republicano en contra de Irán, país con el que Israel mantiene una relación ríspida. "Quiero rendir un homenaje a la dura posición expresada por el presidente Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo contra la agresividad del régimen de Irán", declaró en 2018 Netanyahu, quien en ese entonces era primer ministro de Israel.El político israelí también ha dicho que Trump apoyó mucho a Israel, sobre todo cuando reconoció a Jerusalén como su capital, "como desde hace tiempo lo hacemos cuando David la proclamó así hace más de 3.000 años".En enero de 2020, Netanyahu aseguró que el expresidente estadounidense "se merece un total aprecio" por ordenar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, a quien el Gobierno de Israel acusó de perpetrar "numerosos ataques terroristas". La cena de Trump con Kanye West y Nick Fuentes ha generado diversas reacciones entre los políticos judíos que apoyaron al magnate en sus ambiciones presidenciales en 2016 y 2020. Uno de ellos fue el exasambleísta de Nueva York Dov Hikind, quien declaró a The Jerusalem Post que con ello el propio Trump se descalifica para la elección de 2024."Trump se ha descalificado así mismo, así de sencillo, se acabó para él", afirmó Hikind.

