Todo sobre el acuerdo entre Argentina y EEUU para compartir información tributaria

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de EEUU en Buenos Aires, Marc Stanley, firmaron este 5 de diciembre un Acuerdo en Materia Tributaria —TIEA por sus siglas en inglés—, que permitirá el intercambio de información financiera sobre cuentas bancarias e inversiones de personas físicas y jurídicas entre ambos países.El cruce de información entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su par estadounidense, el Servicio Interno de Impuestos —IRS por sus siglas en inglés—​, abarca tanto a personas físicas como jurídicas.La AFIP investigará las cuentas de sociedades y personas en EEUU no inscritas en Argentina. Recibirá información sobre todo tipo de ingresos, sin límite de monto mínimo, a diferencia de algunas versiones que indicaban que sería para cifras superiores a los 50.000 dólares.Massa anunció que, junto con el acuerdo, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley de blanqueo de fondos para que sea tratado en el Congreso. Señaló, además, que espera que el proyecto de ley "castigue con toda la fuerza a aquellos que, cumplidos los pasos del proceso de exteriorización, no blanqueen o no exterioricen su tenencia de dinero en el exterior", según recoge Télam.Cómo funciona el de intercambio de informaciónEn la actualidad, para saber si un argentino tiene una cuenta en EEUU se debe solicitar la información mediante requerimiento judicial. Además, la solicitud de información solo responde a consultas precisas sobre si cierta persona es titular de un número de cuenta específico en un banco determinado.A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, la información se intercambiará de manera automática, "con trabajo de bases de datos y a partir de un mecanismo y un protocolo que la AFIP y el IRS tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencial", aseguró Massa al presentar la iniciativa.El ministro de Economía indicó que el sistema permitirá conocer, además de la tenencia en cuentas, las rentas que pudieran percibir esas cuentas a través de sociedades o mediante el alquiler de propiedades.Asimismo, se podrá acceder a datos sobre "la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades y obviamente todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero", dijo Massa.Según estimaciones del Gobierno, los argentinos tendrían unos 100.000 millones de dólares en cuentas estadounidenses, la mayoría en los Estados de Florida y Nueva York. De acuerdo con estas cifras, se esperan llegar a un piso de 1.000 millones de dólares anuales de recaudación tributaria.La intención del acuerdo firmado con EEUU no es perseguir a nadie, dijo el titular de Economía, sino que busca "que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión, a través de guaridas fiscales".

