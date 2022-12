https://sputniknews.lat/20221206/cristina-kirchner-se-pronuncia-tras-la-condena-de-6-anos-de-prision-1133272887.html

"Es una mafia judicial": Kirchner se pronuncia tras conocerse su condena a 6 años de prisión

"Es una mafia judicial": Kirchner se pronuncia tras conocerse su condena a 6 años de prisión

"No es una condena por Constitución, tiene origen en un sistema de 'lawfare', Es una mafia judicial", afirma la vicepresidenta. 06.12.2022, Sputnik Mundo

"No es una condena por leyes de Constitución Nacional y administrativas, sino que tiene su origen en un sistema que muy ingenuamente el 2 de diciembre de 2019 llamé lawfare. También hablé de la idea de partido judicial. Por una deformación juvenil, de lectora, de analizar. Y es mucho más simple: no es partido. Es un Estado paralelo y una mafia, mafia judicial".Anteriormente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.° 2 de Buenos Aires resolvió "condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para acceder a cargos públicos (…) por considerarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", leyó el juez Rodrigo Giménez Uriburu durante la audiencia.Fernández, quien enfrentaba un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y defraudación, a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, puede recurrir el veredicto, por lo que la sentencia no es definitiva.

