Diez claves de la causa contra Fernández de Kirchner y su futuro judicial

Diez claves de la causa contra Fernández de Kirchner y su futuro judicial

La sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la 'Causa Vialidad' no será el fin del proceso en su contra, ya que puede apelar y... 06.12.2022

La lectura de la sentencia contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la denominada Causa Vialidad pondrá fin a un largo proceso judicial que lleva más de seis años y que ha tenido el testimonio de 114 testigos.A continuación, un repaso de diez claves que permiten comprender rápidamente lo esencial del juicio que podría someter a la dos veces presidenta (2007-2011 y 2011-2015) y actual vicepresidenta a una condena de prisión y derivar en una posible inhabilitación para las elecciones de 2023.Las claves de la 'Causa Vialidad' contra Cristina Fernández de Kirchner¿De qué acusan a Cristina Fernández de Kirchner?La causa judicial contra Fernández de Kirchner apunta a presuntas irregularidades en contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, en el sur argentino, que tendrían, en realidad, el objetivo de beneficiar al empresario Lázaro Báez. Según el fiscal Diego Luciani, tanto Fernández de Kirchner como su esposo y expresidente Néstor Kirchner dirigieron las maniobras para beneficiar a Báez, con quien mantenían un vínculo personal y comercial. La causa investigó si hubo sobreprecios u obras incompletas en 51 obras viales adjudicadas entre 2003 y 2015.¿Cómo se inició la causa?El proceso judicial actual se inició en 2016 con una denuncia realizada por Javier Iguacel, por entonces director nacional de Vialidad del Gobierno nacional que, desde diciembre de 2015, estaba en manos de Mauricio Macri, opositor a Fernández de Kirchner. La denuncia de Iguacel se basaba en una auditoría interna que advertía que entre 2003 y 2015 se habían concentrado obras en Santa Cruz y que las adjudicaciones beneficiaban a un mismo grupo de empresas.Sin embargo, no fue la primera vez que el tema llegaba a la Justicia. En 2008, la entonces diputada opositora Elisa Carrió y otros legisladores presentaron una denuncia por supuestas irregularidades en varias rutas de Santa Cruz, también en favor de Lázaro Báez.¿Qué delitos pueden imputar a Cristina Fernández de Kirchner?En agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani presentó su acusación contra la vicepresidenta, a quien considera culpable de dos delitos: "asociación ilícita" y "administración fraudulenta agravada". En base a esos delitos, Luciani solicitó que Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y pese sobre ella una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.¿Fernández de Kirchner es la única imputada?En realidad, la misma causa también tiene otros imputados relevantes, como Julio de Vido, quien fuera ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación entre 2003 y 2015, y José López, secretario de Obras Públicas durante ese período. Luciani imputó a ambos los mismos delitos que a Fernández de Kirchner, aunque por un plazo de 10 años. La misma suerte corrieron Nelson Periotti, que fuera director de Vialidad en ese período y varios funcionarios del Gobierno de Santa Cruz.Por la misma causa también hay un pedido de condena por 12 años para Lázaro Báez, el empresario acusado de beneficiarse con la asociación ilícita que presuntamente encabezaba la vicepresidenta.¿Por qué Fernández de Kirchner cuestiona a los jueces y fiscales?Desde el comienzo de la causa, la expresidenta aseguró que la causa contra ella estaba armada políticamente desde la oposición y lo que denomina como el "Partido Judicial", con la finalidad de excluirla de la política nacional.Fernández de Kirchner pidió el apartamiento de la causa del fiscal Luciani y de uno de los jueces, Rodrigo Giménez Uriburu, luego de que el diario argentino Página 12 publicada fotografías de ambos jugando juntos en el Liverpool, un equipo de fútbol amateur. Además, el torneo se disputaba en Los Abrojos, una quinta propiedad del expresidente y adversario político de Fernández, Mauricio Macri.Sin embargo, la Justicia rechazó apartar a ambos de la causa, por lo que las acusación contra la vicepresidenta siguió en manos de los compañeros de equipo.¿Qué aseguran las defensas?La causa incluyó el testimonio de 114 testigos que fueron escuchados en 127 audiencias, durante más de tres años. Sin embargo, la defensa de Fernández de Kirchner y las de los demás imputados insisten en que ninguno de los declarantes sirvió para comprobar la existencia de una asociación ilícita ni refrendar la hipótesis de que la entonces presidenta estaba al tanto de las presuntas irregularidades.Según afirman las defensas de los imputados, todos los testigos dejaron en claro que las demoras en obras eran habituales, que las obras adjudicadas se realizaron y el presupuesto destinado fue aprobado por el Congreso.La defensa de Lázaro Báez presentó testigos que aseguraron que sus empresas ganaban las licitaciones porque sistemáticamente ofrecían precios más bajos.¿Fernández de Kirchner puede apelar el fallo?La sentencia de los jueces contra Fernández de Kirchner podría ser apelada hasta en dos instancias, primero ante la Cámara Federal de Casación Penal y, si la defensa aún sigue disconforme, ante la propia Corte Suprema de Justicia. Ninguno de esos órganos tiene un plazo para tratar el caso, por lo que la causa puede demorarse varios meses más o incluso años.¿Fernández de Kirchner quedaría inhabilitada para las elecciones de 2023?La inhabilitación para cargos públicos solicitada por Luciani solo comienza a regir cuando la condena quede firme, es decir, cuando se agoten las instancias de apelación. Por eso, que la inhabilitación rija para el proceso electoral que comienza en 2023 las dos instancias de apelación deberían expedirse en un plazo mínimo. Mientras tanto, la actual vicepresidenta estará habilitada para ser candidata.¿Fernández de Kirchner podría ir a prisión?Hay varios impedimentos para que la vicepresidenta vaya a prisión en caso de que sea condenada. Para empezar, no puede ser detenida mientras ocupe la Vicepresidencia, por lo que primero debería atravesar un juicio político que la destituya de su cargo. Si esto sucede, Fernández de Kirchner podría solicitar cumplir prisión domiciliaria, ya que cumple 70 años el 19 de febrero de 2023 y la ley argentina lo habilita.¿Alberto Fernández puede indultar a Cristina Fernández de Kirchner?Al igual que en otros países, la Constitución argentina prevé que el presidente pueda indultar a personas que están condenadas, con la única exigencia de presentar un informe ante el tribunal correspondiente. Esta herramienta le permitiría indultar a su vicepresidenta, en una acción que se correspondería con la defensa que el mandatario ha hecho de Fernández de Kirchner y las sospechas contra el tribunal que la juzga.De todas maneras, Alberto Fernández se ha expresado en contra del instrumento de indulto presidencial en entrevistas realizadas en el pasado, asegurando que lo considera algo propio de las monarquías. Otras figuras del kirchnerismo también descartaron apelar al indulto e incluso Fernández de Kirchner apoyó la idea de no utilizar este instrumento legal.

