El fútbol y Catar 2022 se cuelan en las tensiones entre Uruguay y Argentina en el Mercosur | Video

Los presidentes de Argentina y Uruguay aprovecharon el fervor por la Copa del Mundo de Catar 2022 para ilustrar sus diferencias en la interna del Mercosur... 06.12.2022

El clima de la Copa del Mundo de Catar 2022 parece colarse en todos los ámbitos y, en países con mucha pasión como los del Cono Sur de Sudamérica, puede servir incluso como lenguaje diplomático en una tensa reunión entre presidentes. Eso fue lo que sucedió en la última cumbre del Mercosur, en la que una metáfora futbolística sirvió para ilustrar las discrepancias sobre las reglas del bloque comercial.El primero en traer a colación al Mundial de fútbol fue el anfitrión de la cumbre, celebrada en la sede del Mercosur en Montevideo. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, pidió una digresión "fuera del protocolo" para desear éxitos al presidente argentino, Alberto Fernández, y al vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, por la participación de sus selecciones en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.Además, cuando los fotógrafos se disponían a tomar una instantánea con los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el presidente uruguayo lanzó otra referencia: "Saquen buenas fotos que acá está el campeón del mundo".La referencia futbolística fue retomada por Alberto Fernández durante su intervención, cuando quiso confrontar al presidente uruguayo, defensor de firmar acuerdos bilaterales sin el consentimiento de los demás socios, algo no previsto por el estatuto del Mercosur. "Una de las condiciones en una sociedad es cumplir las reglas. Cuando jugamos al fútbol, ya que nos deseaste suerte al vicepresidente de Brasil y a mí para el Mundial, hay reglas y las reglas hay que respetarlas", contrapuso Fernández.Si bien la estructura de la cumbre no permitía una nueva intervención del presidente uruguayo, Lacalle Pou volvió a salirse del protocolo para ensayar una breve respuesta a Fernández, volviendo a apelar a la metáfora futbolística."Cuando el presidente dice que en el fútbol hay que cumplir las reglas, me gustaría ver en el VAR quién ha cumplido y quién no en el Mercosur", retrucó el uruguayo.La cumbre del Mercosur culminó con el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque, que pasó justamente desde Uruguay a Argentina, que se mantendrá al frente del organismo hasta julio de 2023.

