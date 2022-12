https://sputniknews.lat/20221206/muestran-al-grajo-as-de-las-fuerzas-aeroespaciales-rusas-en-ucrania--video-1133255735.html

Muestran al 'Grajo' as de las Fuerzas Aeroespaciales rusas en Ucrania | Video

Muestran al 'Grajo' as de las Fuerzas Aeroespaciales rusas en Ucrania | Video

El Ministerio de Defensa de Rusia ha mostrado imágenes de un avión de ataque Su-25 que participa en la operación militar especial en Ucrania, pero no se trata... 06.12.2022, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

su-25

ataque aéreo

Y es que en la parte delantera de su fuselaje se puede observar una multitud de estrellitas, que están allí no para adornar la aeronave, sino para demostrar el número de misiones de combate exitosas. En particular, cada una de estas estrellitas se aplica tras cada misión en la que el piloto haya logrado destruir un objetivo enemigo y esto haya sido confirmado por medios de control objetivo.El video también es interesante porque muestra distintos aspectos de la preparación de la aeronave para el vuelo de combate, como la carga de los cohetes y de las bengalas en sus módulos. Tal y como se puede observar, el avión despega con tan solo dos bloques de cohetes S-13 Tulumbas de 122 mm y dos depósitos de combustible adicionales.Lo que ocurre es que estas aeronaves suelen tener solo una oportunidad para lanzar los cohetes de manera segura antes de que se activen los sistemas de defensa antiaérea, por lo cual no tiene sentido llevar más armas, que ralentizarán a la aeronave y aumentarán el consumo de combustible.Tal y como se puede ver en el video, el avión lanza los cohetes de gran calibre en trepada, algo que muchos medios occidentales han criticado por ser un método supuestamente poco preciso. Sin embargo, tal y como lo demuestra la práctica, la precisión apenas se ve afectada porque las aeronaves rusas cuentan con computadoras balísticas que ayudan a calcular la trayectoria y momento de lanzamiento ideales.

ucrania

🛡️ zonas de conflicto, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, su-25, ataque aéreo