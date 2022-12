https://sputniknews.lat/20221206/reportes-eeuu-altero-en-secreto-los-sistemas-himars-enviados-a-kiev-para-no-danar-a-rusia-1133240481.html

Reportes: EEUU alteró en secreto los sistemas Himars enviados a Kiev para no dañar a Rusia

Reportes: EEUU alteró en secreto los sistemas Himars enviados a Kiev para no dañar a Rusia

Estados Unidos modificó secretamente los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad Himars que enviaron al ejército de Ucrania, con el objetivo de que... 06.12.2022, Sputnik Mundo

Según las fuentes de alto rango consultadas por el rotativo, el ajuste a los lanzacohetes se realizó para evitar que el régimen de Kiev pudiera lanzar misiles de largo alcance hacia territorio ruso, algo que habría escalado todavía más las tensiones en la región. Específicamente, las alteraciones impiden al ejército ucraniano disparar misiles tácticos ATACMS, que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, por lo cual únicamente se pueden realizar lanzamientos con un alcance máximo de 80 kilómetros. Los cambios a los sistemas Himars implicaron la remoción de componentes clasificados que limitan el rango de ataque de los misiles, de acuerdo con el reporte de The Wall Street Journal. El Pentágono ha enviado a las fuerzas armadas de Volodímir Zelenski un total de 20 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad Himars desde junio pasado. De hecho, el 29 de octubre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos autorizó un nuevo paquete de ayuda para Kiev que incluye nuevas entregas de estos lanzacohetes, que han sido utilizados en contra de la población civil del Donbás. Si bien Washington no ha proveído misiles de largo alcance a Ucrania para no complicar más la situación, hasta el momento se desconocía que el país norteamericano alterara sus propias armas para evitar que el ejército ucraniano atacara suelo ruso. "No vamos a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan llegar a Rusia", comentó el presidente estadounidense Joe Biden en septiembre pasado. Las modificaciones hechas a los sistemas Himars supuestamente también impiden usar municiones fabricadas por otros países, según las fuentes citadas bajo condición de anonimato..Previo a la publicación de la nota, The Wall Street Journal solicitó información al Pentágono sobre los ajustes a los Himars, pero no hubo una respuesta clara.

