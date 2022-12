https://sputniknews.lat/20221208/kremlin-zelenski-es-consciente-de-que-el-conflicto-en-ucrania-podria-terminar-manana-si-quisiera-1133329258.html

Kremlin: Zelenski es consciente de que el conflicto en Ucrania podría terminar mañana si quisiera

Kremlin: Zelenski es consciente de que el conflicto en Ucrania podría terminar mañana si quisiera

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sabe que los combates en Ucrania podrían terminar mañana si él mostrara su interés, declaró el portavoz del... 08.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-08T11:58+0000

2022-12-08T11:58+0000

2022-12-08T12:14+0000

rusia

ucrania

internacional

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

gas

📈 mercados y finanzas

🛡️ zonas de conflicto

europa

📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1121949947_1229:290:2046:750_1920x0_80_0_0_c7f86ad9f17dd6a090b183a3dce6b174.jpg

Asimismo, el portavoz desmintió que Rusia quiera incorporar nuevos territorios de Ucrania, subrayando que por el momento es importante liberar las partes de las regiones rusas ocupadas por Kiev."Esto [la incorporación de nuevos territorios a Rusia] está fuera de discusión. Al menos, no ha habido declaraciones en ese sentido. Pero aún queda mucho trabajo por hacer para liberar los territorios [de nuevas regiones]", dijo.Peskov aclaró que se refería a partes de la República Popular de Donetsk y a "lo que pasó a formar parte de Rusia y luego fue ocupado de nuevo por las tropas ucranianas".A la vez, destacó que los objetivos de la operación especial siguen siendo los mismos, en particular, la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, así como la protección de la población de Donbás.Alianza gasística con Kazajistán y UzbekistánCada país en el marco de la triple alianza gasística de Rusia, Uzbekistán y Kazajistán seguirá vendiendo sus recursos centrándose en los beneficios comerciales, declaró el portavoz.Los presidentes de Kazajistán y Rusia, Kasim-Yomart Tokayev y Vladímir Putin, discutieron el 28 de noviembre en una reunión en el Kremlin la creación de una "triple unión gasística" con la participación de Uzbekistán para coordinar el transporte de gas ruso a través de los territorios de Kazajistán y Uzbekistán, declaró el portavoz de Tokayev, Ruslán Zheldibay."Cada parte, por supuesto, vende y seguirá vendiendo sus recursos energéticos a sus contrapartes, guiándose únicamente por términos comerciales", dijo Peskov.Además, comentó las informaciones de los medios sobre el rechazo de Uzbekistán a la idea de una "triple unión del gas" o al menos la negativa a llamarla alianza.La idea de crear tal unión gasística implica coordinar las acciones en materia de logística de transporte y satisfacción de las necesidades internas, declaró el portavoz."Como explicó [el presidente ruso, Vladímir] Putin, quiero recordárselo, de hecho, los países están interesados en coordinar sus acciones para seguir trazando rutas de transporte, es decir, de transporte de gas, para determinar nuevas rutas, direcciones de desarrollo de la infraestructura gasística, para satisfacer sus necesidades internas de gas natural, y aquí todo está muy estrechamente entrelazado. Los países están interesados en coordinar todo esto, hacerlo más rentable y beneficioso para cada uno", dijo Peskov.La idea de la alianza contempla en una primera fase la posibilidad de crear un mecanismo de coordinación, posiblemente con algún tipo de entidad jurídica, pero estas cuestiones aún deben debatirse, explicó Peskov a los periodistas. Rusia, Kazajistán y Uzbekistán tienen un gran potencial de cooperación en el sector del gas, incluido el suministro y procesamiento de gas, declaró el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.Respuesta al tope de precios al petróleo rusoMoscú finaliza la elaboración de las medidas de respuesta a la decisión de imponer el tope de precios al petróleo ruso, aseveró Peskov. Al vocero le preguntaron si hay que esperar las medidas de respuesta de Rusia y si continúa su preparación.Asimismo, calificó la futura respuesta rusa de "correspondiente".El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia se negaron a adquirir petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril a partir del 5 de diciembre. Rusia ya dejó claro que no aceptará este tope ni va a exportar nada a ese precio.

https://sputniknews.lat/20221208/moscu-afirma-que-washington-planea-azuzar-conflicto-con-kiev-hasta-fines-de-2025-1133325878.html

https://sputniknews.lat/20221208/el-tope-al-precio-del-petroleo-ruso-genera-sorpresas-desagradables-a-la-ue-1133309820.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, gas, 📈 mercados y finanzas, 🛡️ zonas de conflicto, europa, 📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia