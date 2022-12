https://sputniknews.lat/20221209/china-increpa-a-eeuu-por-buscar-erigirse-como-policia-del-mundo-1133365769.html

China increpa a EEUU por buscar erigirse como "policía del mundo"

"China condena con firmeza la injerencia estadounidense en los asuntos internos de otras naciones con el pretexto de los derechos humanos (...) Estados Unidos no tiene derecho a hacer de policía del mundo", declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.En estos términos comentó la funcionaria los informes de la prensa de que el Gobierno de EEUU planeaba aprobar el 9 de diciembre nuevas sanciones unilaterales contra China, Rusia y otros países con distintos argumentos.Estados Unidos "no tiene derecho a imponer sanciones a las naciones que desee", recalcó la portavoz.Mao advirtió que China tomará medidas efectivas para defender sus intereses legítimos. 'Un país, dos sistemas'Mao Ning reiteró que EEUU debe poner fin a todos los lazos militares con Taiwán.Además, indicó que EEUU tiene que respetar el principio de 'una sola China'.El 7 de diciembre, la Casa Blanca autorizó el suministro de piezas y equipos para aviones de guerra a Taiwán por valor de $330 millones.La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla el pasado 3 de agosto, pese a las protestas de China que vio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses y efectuó en este sentido ejercicios militares de gran escala.Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago.Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.La política fundamental de China respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de 'un país, dos sistemas'.El pasado 14 de noviembre, el presidente chino, Xi Jinping, declaró en una reunión con su homólogo estadounidense, Joe Biden, que el tema de Taiwán es el núcleo de los intereses fundamentales del país y la primera línea roja que no debe cruzarse

