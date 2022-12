El expresidente peruano Castillo "está bien" y su equipo continúa coordinando asilo en México

https://sputniknews.lat/20221209/el-expresidente-peruano-castillo-esta-bien-y-su-equipo-continua-coordinando-asilo-en-mexico-1133384527.html

Sin embargo, el congresista sostuvo que "lo del asilo ya se verá, todavía no hay una decisión tomada".Además, agregó que la defensa del exmandatario sostiene que el presidente no cometió un delito ya que no se concretó la disolución del Congreso anunciada por Castillo, por lo que tendrían que dejarlo libre.El expresidente anunció el 7 de diciembre, en un mensaje televisado, que ordenaba la disolución del Congreso argumentando que "el Legislativo ha realizado más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial", y el establecimiento de un "Gobierno de excepción", pero los congresistas celebraron en la misma fecha una sesión prevista y por una clara mayoría votaron a favor de poner fin al manato de Castillo.Castillo llamó el 7 de diciembre a la oficina de la Presidencia de México para solicitar asilo; sin embargo fue detenido antes de llegar a la legación, dijo el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.El gobernante norteamericano instruyó al canciller que llamara al embajador mexicano, Pablo Monroy, para que "le abrieran la puerta de la Embajada, con apego a nuestra tradición de asilo".Expresó además su pedido para que "se le respeten sus derechos humanos [a Castillo], que se actúe con legalidad verdadera, que se proteja a su familia".El Poder Judicial peruano dictó el jueves detención preliminar por siete días contra Castillo por el delito de rebelión al intentar disolver el Congreso.

