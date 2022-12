Fuerzas de Kosovo ocupan una represa, bajan la bandera serbia e intimidan a los lugareños con armas

https://sputniknews.lat/20221211/fuerzas-de-kosovo-ocupan-una-represa-bajan-la-bandera-serbia-e-intimidan-a-los-lugarenos-con-armas-1133436722.html

Las fuerzas especiales de la provincia serbia Kosovo (ROSU) asaltaron con vehículos blindados una represa situada en el lago Gazivode. Esto sucede en medio de... 11.12.2022, Sputnik Mundo

internacional

kosovo

serbia

🛡️ zonas de conflicto

europa

📰 tensiones en kosovo

Las unidades especiales de la Policía kosovar cometieron un asalto ilegal en Gazivode, anunció el director de la Oficina gubernamental serbia para Kosovo, Petar Petkovic, al representante especial de la Unión Europea para el diálogo entre Belgrado y Pristina, Miroslav Lajcak.Agregó que "la UE debe frenar al matón y usurpador Kurti en sus acciones unilaterales y armadas con las que quiere provocar una guerra". Según algunas fuentes no oficiales, los miembros de ROSU derribaron las cercas que cerraban la carretera en el emplazamiento de Gazivode para llegar más rápido a las bases de Yasenovik y Brniak. Un obrero local relató que llegó a Gazivode a medir el nivel del agua tras las fuertes lluvias y vio como cinco miembros de ROSU entraron y rompieron la compuerta de la represa grande."Me vieron y corrieron hacia mí, creo que no me esperaban. Me apuntaron con pistolas y cañones largos, me preguntaron quién era y qué hacía aquí. Intenté explicarles que era responsable de medir los niveles de agua. Querían saber si había una cámara en la casa, les dije que no lo sabía, tras lo cual me preguntaron si esto era Kosovo o Serbia. Solo les dije que había nacido aquí, y entonces empezaron a arrancar la bandera serbia", relató el obrero. "Serbia no oculta que quiere recuperar Kosovo"El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, dijo al diario Albanian Post que Serbia quiere la continuación de la guerra que perdió hace 23 años.Asimismo, comentó que la cuestión de las matrículas está resuelta y las elecciones fueron aplazadas por eso "las bandas criminales del norte de Kosovo no tienen excusa para hacer barricadas y ataques violentos contra la Policía de Kosovo". Kurti añadió que en cooperación con la misión internacional de la OTAN en Kosovo (KFOR), están trabajando para resolver la situación rápida y pacíficamente.Más temprano, en el norte de la provincia serbia Kosovo, los camiones bloquearon la carretera principal que lo une al Estado. Esto sucede después de que los policías kosovares reportaron varias explosiones y disparos durante la noche del 10 al 11 de diciembre.A su vez, la misión de la UE para mantener el estado de derecho, conocida como EULEX, indicó que "anoche [10 de diciembre] se arrojó una granada aturdidora a una patrulla de reconocimiento de EULEX", que no causó lesiones ni daños materiales.Las autoridades de Kosovo decidieron cerrar dos pasos fronterizos a todo el tráfico y los peatones, se veían hombres enmascarados no identificados en las barricadas que cortaban carreteras importantes en la frontera con Serbia. Por la mañana del 11 de diciembre la situación era tranquila, aunque con más policías albanokosovares en las zonas con población mixta en el norte, y más policías y soldados en otros lugares.Más temprano, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, informó que solicitará a las KFOR —una fuerza militar multinacional liderada por la OTAN— que le permita desplegar sus tropas militares y policiales en Kosovo y Metojia.¿Cómo empezó todo?Kosovo, una antigua provincia serbia poblada mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su secesión que hasta la fecha fue reconocida por más de 100 países, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán, Argentina, Brasil y varios otros.A finales de julio pasado, en el norte de Kosovo aumentaron drásticamente las tensiones, después de que las autoridades anunciaran que prohibirían los documentos de identidad y las matrículas serbias.Pristina alegó que la medida es simétrica a las restricciones de Belgrado, que no reconoce a Kosovo como Estado independiente, obliga a cambiar las matrículas kosovares y otorga documentos de identidad provisionales a los titulares de papeles emitidos en la república autoproclamada.Recientemente las autoridades de Kosovo anunciaron que impondrían multas de hasta 150 euros a los que no cambien las matrículas serbias a partir del 1 de noviembre de 2022, pero luego, bajo la presión de la comunidad internacional, suavizaron las restricciones.El proceso de transición debe finalizar el 21 de abril de 2023, después la Policía de Kosovo empezaría a confiscar los vehículos con matrículas serbias. Mientras tanto, Belgrado elevó el nivel de alerta de sus Fuerzas Armadas para que sean capaces de cumplir "cualquier tarea". A su vez, los serbios kosovares prometieron protestas y bloqueos de carreteras si las autoridades de Kosovo empiezan a multar a los conductores.

kosovo, serbia, 🛡️ zonas de conflicto, europa, 📰 tensiones en kosovo