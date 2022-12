Crisis política en Perú: cómo evoluciona la situación en el país tras el cambio de poder

https://sputniknews.lat/20221212/crisis-politica-en-peru-como-evoluciona-la-situacion-en-el-pais-tras-el-cambio-de-poder-1133455088.html

Sputnik te resume cómo evolucionan los últimos acontecimientos tras el cambio de poder en Perú.El presidente contra el Congreso El 7 de diciembre, Dina Boluarte juramentó como presidenta de Perú y presentó a su nuevo gabinete. En su discurso pidió una "tregua política" y expresó su apoyo al establecimiento de un "Gobierno de unidad nacional" para garantizar la estabilidad del sistema político. Entre las prioridades, destacó la lucha contra la corrupción.Eso sucedió después de que Pedro Castillo anunciara en un mensaje televisado en cadena nacional la disolución del Congreso y el establecimiento de un "Gobierno de excepción". Pero el Parlamento, al celebrar la sesión que estaba prevista para el 7 de diciembre, trató la destitución del presidente y con una mayoría abrumadora votó a favor de poner fin a su Gobierno. Tras la votación del órgano legislativo, asumió como jefa de Estado la vicepresidenta Boluarte, convirtiéndose en la primera mujer en Perú en ostentar ese cargo.Partidarios de Castillo salen a las callesLas protestas se intensificaron el 9 de diciembre en inmediaciones de la sede del Parlamento, en Lima. Con carteles, banderas y al grito de "Dina Boluarte, no me representas" o "Dina Boluarte, traidora", los manifestantes se reunieron para rechazar al nuevo Gobierno instaurado y apoyar a Castillo que está detenido en instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú.Los partidarios de Castillo intentaron bloquear la autopista principal de la capital, la avenida Ugarte, y se enfrentaron a la Policía arrojando pierdas contra los agentes del orden y a la carretera. A su vez, los policías intentaban dispersar a los manifestantes. Los seguidores de Castillo también se hicieron presentes en los alrededores del cuartel de Dinores, donde el exmandatario cumple siete días de detención preliminar a la espera de que avance la investigación judicial en su contra.El 11 de diciembre, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó sobre el cierre del Aeropuerto de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, debido a "ataques y actos de vandalismo". Como resultado, cinco personas resultaron heridas y dos perdieron la vida. Los manifestantes incendiaron la sala de transmisores y la sala de combustible, afectando seriamente la pista de aterrizaje, comunicaron las autoridades de la terminal aérea. El estado de salud de Castillo causa preocupaciónEl diputado Guillermo Bermejo pidió a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spolaric-Egger, que intervenga por el estado de salud del exmandatario.Esto se produjo después de que el expresidente denunciara que le obligaron a someterse a análisis de sangre sin su consentimiento. A través de sus redes sociales, el 11 de diciembre, el legislador Bermejo señaló que Castillo "no confía" en el personal médico de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú. También mencionó que había sido "detenido ilegalmente".El propio Castillo se negó a someterse a los exámenes médicos solicitados por la Fiscalía, mientras está detenido en la cárcel de Lima. Francisco Brizuela, presidente del Instituto de Medicina Legal, informó a RPP Noticias que Castillo "se negó a someterse a una evaluación psicológica y psiquiátrica" y desmintió las versiones difundidas por partidarios del exmandatario de que los médicos llegaron "disfrazados" para darle una sorpresa. Explicó también que los médicos que acudieron a la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía para examinar a Castillo estaban plenamente identificados y acompañados por un representante de la Fiscalía.Añadió que el primer día de detención de Castillo, el 7 de diciembre, "se le hizo un reconocimiento médico" y "se negó a ser examinado por tres médicos", pero tras tomarle la presión y realizarle otras pruebas "se confirmó que estaba sano".Seis presidentes en cuatro años Durante los últimos cuatro años, Perú tuvo seis presidentes. Esto ilustra claramente la inestabilidad política que ha sufrido el país sudamericano.Pero en este periodo de la historia de Perú, el único presidente que logró culminar su mandato fue Ollanta Humala, que gobernó el país entre 2011 y 2016. Además, desde 2016, solo dos mandatarios peruanos llegaron al cargo tras ganar las elecciones: Pedro Pablo Kuczynski, tras ganar los comicios de abril de 2016, y Castillo, tras ganar en las elecciones de abril de 2021. Los demás asumieron como sus suplentes o procedían del Congreso.También hay dos casos especialmente sorprendentes. La primera es de Manuel Merino, que dirigió el país durante apenas cinco días en noviembre de 2020, y la segunda, es de Mercedes Araoz, que no era presidenta legítima, pero juró como "presidenta en funciones" durante un día en septiembre de 2019.

