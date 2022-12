https://sputniknews.lat/20221212/roacia-ansia-repetir-moscu-2018-marruecos-primer-pais-africano-en-llegar-a-semifinal-mundialista-1133482363.html

Сroacia ansia repetir Moscú-2018, Marruecos, primer país africano en llegar a semifinal mundialista

Сroacia ansia repetir Moscú-2018, Marruecos, primer país africano en llegar a semifinal mundialista

Los cuartos de final mundialistas 2022 nos regalaron dramáticos encuentros, que mantuvieron latente hasta el último segundo de juego, la intriga de los... 12.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-12T18:57+0000

2022-12-12T18:57+0000

2022-12-12T18:57+0000

cuestión aparte

fútbol

croacia

los partidos del mundial de catar 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1133482147_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8365f6c7b268a37e46d70a7bb143f504.jpg

Сroacia ansia repetir Moscú-2018, Marruecos, primer país africano en llegar a semifinal mundialista Сroacia ansia repetir Moscú-2018, Marruecos, primer país africano en llegar a semifinal mundialista

Tres de los cuatro partidos tuvieron necesidad de las prórrogas, a saber, Croacia-Brasil, Argentina-Países Bajos, y Francia-Inglaterra.Marruecos mantuvo la mínima diferencia a favor de 1-0 sobre Portugal, y propinó -así como Croacia- hasta el momento el más grande batacazo del torneo, privando a CR7 de continuar su avance, en pos de su primer triunfo mundialista.Además, Marruecos ya hizo historia tras convertirse en el primer combinado africano en ascender a las semifinales de un Mundial.Brasil-Croacia 1-1 (4-2), tras la tande de penaltisHay dos palabras que definen exactamente el espíritu futbolístico del combinado balcánico: ¡Garra y Temple!A primera vista, Brasil ya tenía asegurado su pase a las semifinales, más aún, que, en los octavos de final, jugando a media máquina había goleado a Corea del Sur por 4-1, celebrando con originalidad y condimentando con algo de sarcasmo, cada una de sus anotaciones en la valla de un combinado modesto, que a priori no tenía recursos de calidad de juego, ni físicos para contrarrestar a la ‘aplanadora brasileña’.Hasta el minuto 106 de la prórroga (tras un empate a cero en tiempo reglamentario), cuando fue elaborada una jugada usando al dedillo una pared al exquisito estilo brasileño, que dejó a Neymar jr. a solas con el portero Livaković y el 10 anotó el 1-0; no se vio nada más extraordinario por parte de los cracks Neymar, Richárlison, Vinisius… Es más, los dos últimos fueron cambiados.Croacia no mostraba cansancio, buscaba con pundonor el momento de igualar el marcador, y ¡lo consiguió a 3 minutos del pitazo final!, con directa participación de Modric, director de la orquesta futbolera croata, un inacabable caudillo de 37 años de edad.Bruno Petkovic sacó un zurdazo que que fusiló a Álisson y congeló a Brasil, silenciando el estadio.Se fueron a los penales, un momento en el que Croacia ya es especialista.David vencido a Goliat, esta vez en el torneo futbolístico más prestigioso del planeta, con el 4-2 en el marcador. Brasil hace la maleta.Otra tragedia de la noche: Argentina-Países bajos 2-2 (4-3)Las acciones comenzaron dinámicamente, con la pelota visitando ambas áreas constantemente. En el minuto 21 Leo Messi se filtró entre los defensas y avisó con un tiro bastante lejos del travesaño. En el 23, Depay respondió con un defectuoso tiro al poste izquierdo del arco argentino.En el 34 Nahuel Molina volvió a combinar con Messi y el astro gaucho se movió a su izquierda, con varios defensas holandeses que no lo trabaron a tiempo, se la devolvió con un pase filigrana que el 26 convirtió con la punta de su botín derecho, abriendo así su cuenta goleadora personal por su selección. Con el marcador a favor de los de Scaloni se fueron al descanso.En el 63, Messi pudo aumentar la diferencia de tiro libre, pero el balón pasó ‘besando’ el arco holandés.En el 70, Marcos Acuña entró al área grande por la izquierda y Denzel Dumfries lo tocó ligeramente. Messi decretó con sobriedad el penal, alcanzando así el récord de Gabriel Batistuta en su partido número 1.100.El estadio, vestido de albiceleste enloqueció lleno de algarabía, pero el marcador adverso de 0-2 despertó a los Van Gaal.Sus pulilos, en un parcial de cinco minutos losgraron igualar el marcador tras anotar en el m.83 y el m.88. La prórroga no cambió nada.En la tanda de penales, el guardameta argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez atajó los dos primeros tiros neerlandeses, los de Virgil Van Dijk y Steven Berghuis, que fueron decisivos para la victoria final de los de Scaloni por 4-3.Otra gran sopresa del Mundial de Catar: Marruecos superó por la mínima a PortugalLos hechos han demostrado que era imposible siquiera pasar a semifinales de un Mundial, con Cristiano Ronaldo en el banquillo de suplentes.El desarrollo del encuentro fue dinámico, con un sorprendente combinado africano, que distribuía sus fuerzas a gran velocidad a lo largo y ancho del campo, obstruyendo y armando peligrosos, veloces contragolpes.Ya la primera mitad terminó fatal para los lusos, que se fueron al descanso con el marcador adverso de 0-1, reclamando dos posibles penaltis de Achraf Hakimi, pero ni el árbitro ni el VAR vieron nada punible en ambas acciones.El gol de de cabeza de En-Nesyri, vino tras una falsa salida del portero portugués, en el minuto 42.En el segundo tiempo Portugal amplió su dominio, pero los tigres marroquíes respondían, poniendo vértigo a cada acción.Con la entrada de CR7 al campo de juego, los ataques lusos fueron realmente peligrosos y un pase de él, a Horta no se concretó. El tiempo suplementario duró 8 minutos, nuevamente CR7 disparó, pero Bono estaba en su noche estelar y atajó.Portugal agonizaba, más aún Cristiano Ronaldo, para quien este era prácticamente su última oportunidad de ganar una Copa del Mundo.Aunque no se hizo realidad el sueño del veterano internacional portugués de levantar la Copa del Mundo, a las decenas de récords mundiales impuestas Cristiano Ronaldo, agregó uno más en pleno Mundial 2022 de Catar: es el único jugador que ha marcado gol en 5 ediciones de la Copa del Mundo: en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.Últmo duelo de los cuartos: Inglaterra-FranciaFue realmente un partido de los más dramáticos, jugado frenéticamente de principio a fin.Francia se adelantó en el marcador tras 17 minutos del primer tiempo, gracias a un sorpresivo zapatazo bien pegado al palo derecho del mediocampista galo del Real Madrid Aurélien Tchouaméni.A los 54, Garry Kane puso la paridad de penal, pero Olivier Giroud marcó el segundo para los ‘Bleus’ en el minuto 78. El capitán inglés tuvo en sus pies la chance del alargue, pero capituló, enviando de penal el balón ‘a las nubes’.Las parejas de semifinales son Argentina-Croacia, Francia-Marruecos.

croacia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lorenzo de Chosica

Lorenzo de Chosica

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lorenzo de Chosica

fútbol, croacia, los partidos del mundial de catar 2022, аудио