Lula asegura que Bolsonaro no ha reconocido su derrota en las elecciones de Brasil

Lula asegura que Bolsonaro no ha reconocido su derrota en las elecciones de Brasil

El líder izquierdista recordó que, aunque él perdió los comicios en tres ocasiones, siempre reconoció al vencedor, algo que, dijo no ha hecho quien todavía está en el Palacio de Planalto. El mandatario entrante de Brasil también señaló que la corriente política de Bolsonaro representa a un movimiento ultraconservador de dimensiones globales, un día después de que simpatizantes bolsonaristas intentaran tomar por la fuerza la sede de la Policía Federal del país, en Brasilia. "Son parte de una organización de extrema derecha que no existe solo en Brasil. En Estados Unidos está dirigida por Trump. Este grupo vino a negar la verdad. Dicen defender las costumbres y la familia, pero lo que más hacen es negar la defensa de las familias", acusó Lula, quien ya gobernó a esta nación sudamericana en dos ocasiones. Bolsonaro no solo no ha reconocido públicamente su derrota, sino que pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) anular una parte de los resultados de la votación realizada en octubre pasado. Además, durante meses criticó la confiabilidad del sistema electoral brasileño y su votación electrónica. La Presidencia de Lula da Silva entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023. "Voy a viajar por el mundo para que Brasil recupere su prestigio en Estados Unidos, China, Europa, Japón. Y quien quiera invertir en Brasil, invertir en proyectos productivos para ganar dinero, ganará dinero. Y el país volverá a ser respetado y tendrá soberanía", comentó Lula.

