https://sputniknews.lat/20221213/meloni-critica-la-propuesta-de-la-ce-sobre-un-techo-para-el-precio-del-gas-1133508384.html

Meloni critica la propuesta de la CE sobre un techo para el precio del gas

Meloni critica la propuesta de la CE sobre un techo para el precio del gas

ROMA (Sputnik) — La propuesta de la Comisión Europea (CE) sobre el mecanismo de corrección del mercado del gas es insatisfactoria, declaró la primera ministra... 13.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-13T14:20+0000

2022-12-13T14:20+0000

2022-12-13T14:20+0000

economía

giorgia meloni

italia

europa

gas

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0d/1133508221_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_15a9267bcb19a6e49d62d801972f5ee1.jpg

Agregó que no se debe permitir que "los Estados con gran capacidad fiscal sigan su propio camino, mientras que los con grandes problemas de gasto se quedan atrás"."Esto con llevará una distorsión del mercado único que no solo castigará sino que también comprometerá a toda Europa", indicó la primera ministra.La CE propuso el pasado 22 de noviembre crear un mecanismo provisional de corrección del mercado de gas como una medida de lucha contra la crisis energética.Estaba previsto que el mecanismo aplicaría el precio máximo de 275 euros para los futuros de gas en el Title Transfer Facility (TTF), un índice neutro de precios para el referido combustible que se utiliza como referencia en la Unión Europea (UE).Los ministros de Energía de la UE, reunidos el 24 de noviembre en Bruselas, no lograron acuerdo sobre esa propuesta y aplazaron las negociaciones para la próxima reunión del 13 de diciembre.Malta tampoco no apoya las propuestas de la CE de un mecanismo de corrección del mercado del gas para evitar los aumentos excesivos de precios. Desde Estonia aclaran que un tope al precio del gas debe ser de carácter temporal, mientras que desde Países Bajos afirman que esta medida podría afectar su suministro. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, al comentar la idea de restringir los precios de los agentes energéticos rusos, declaró que Rusia no suministrará nada al exterior si eso contradice sus intereses. La UE vive una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de esos productos energéticos.

https://sputniknews.lat/20221122/la-turbulencia-en-los-precios-del-gas-continuara-dos-anos-como-minimo-1132767706.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

giorgia meloni, italia, europa, gas, 📈 mercados y finanzas