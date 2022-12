https://sputniknews.lat/20221213/occidente-es-complice-de-la-limpieza-etnica-de-serbios-1133506763.html

"Occidente es cómplice de la limpieza étnica de serbios"

"Occidente es cómplice de la limpieza étnica de serbios"

La reacción de Occidente ante las tensiones en la provincia serbia Kosovo, el trato brutal a los ciudadanos de la región y la manifestación de la Policía... 13.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-13T16:40+0000

2022-12-13T16:40+0000

2022-12-13T16:40+0000

kosovo

📰 tensiones en kosovo

internacional

🛡️ zonas de conflicto

serbia

europa

metojia

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0d/1133507180_359:0:1952:896_1920x0_80_0_0_79d500fd9a1a86920b3d5fcf50e840f4.jpg

En sus palabras, el objetivo de los oponentes de Serbia es reducir la población serbia en Kosovo al 1 o 2%, para poder decir entonces que ellos y sus opiniones pueden ser ignorados. Agregó que Occidente no quiere un acuerdo en los Balcanes, solo busca obligar a Belgrado a firmar algún tipo de documento vinculante por el que renuncie a Kosovo. "Nunca quisieron que las personas llegaran a un acuerdo aquí", subrayó Covic.Desde el 10 de diciembre, los serbios kosovares mantienen barricadas en varias carreteras del norte de Kosovo para impedir que la Policía kosovar realice el traslado de Dejan Pantic, un expolicía serbio kosovar detenido bajo sospecha de terrorismo.A su vez, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, declaró que su país solicitará a la fuerza internacional KFOR de la OTAN que le permita desplegar sus tropas militares y policiales en Kosovo, así como en la región kosovar de Metojia.A finales de julio pasado, en el norte de Kosovo aumentaron drásticamente las tensiones, después de que las autoridades de esta provincia separatista anunciaran que prohibirían los documentos de identidad y las matrículas serbias.Pristina justificó la medida, afirmando que era recíproca a las restricciones de Belgrado, que no reconoce a Kosovo como Estado independiente, obliga a cambiar las matrículas kosovares y otorga documentos de identidad provisionales a los portadores de papeles emitidos en la república autoproclamada.Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

https://sputniknews.lat/20221212/todas-las-miradas-sobre-kosovo-por-que-volvio-a-ser-uno-de-los-puntos-de-tension-en-el-mundo-1133484412.html

kosovo

serbia

metojia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kosovo, 📰 tensiones en kosovo, 🛡️ zonas de conflicto, serbia, europa, metojia, 💬 opinión y análisis