Blanqueo de capitales en Argentina, ¿será tan efectivo como el Gobierno espera?

El Ejecutivo de Alberto Fernández enviará al Congreso un proyecto de ley para blanquear capitales no declarados, ubicados tanto en el país como en el extranjero. La iniciativa complementa el acuerdo con Washington para intercambiar información fiscal.

Se pretende que quienes tengan depósitos en pesos argentinos o en moneda extranjera, tanto en el país como en el exterior sin declarar, lo hagan sin sanciones. La medida alcanza también a otros activos financieros, bienes inmuebles y muebles.El objetivo es destinar el 20% de lo recaudado a un fondo para el pago de la deuda, y el resto para subsidios a micro, pequeña y medianas empresas, becas y proyectos para la exploración y explotación de gas natural.La ley no obligaría a la repatriación de los capitales. En diálogo con Contante y Sonante el economista argentino Juan Valerdi cuestionó esa medida.La legislación es un complemento del acuerdo firmado con EEUU en los primeros días de diciembre para el intercambio de información fiscal. Se trata de la aplicación de la ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero (FATCA por sus siglas en inglés), vigente en el país norteamericano desde el año 2014.La estimación de las autoridades es que hay 100.000 millones de dólares de argentinos depositados en el país norteamericano.De acuerdo con el entrevistado, los afectados serán "los más incautos, desprolijos o que no tienen suficiente asesoramiento", dado que los dueños de grandes capitales no los tienen a su nombre.El FATCA habilita que las entidades bancarias compartan los datos sin intermediación del Estado. Valerdi duda que EEUU envíe información de calidad.Según el informe sobre secreto financiero de la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network), EEUU encabeza el listado de países favorecen el ocultamiento de capitales.Alex Cobham, director ejecutivo de la Red, declaró: "a nivel mundial, estamos comenzando a frenar el secreto financiero. Sin embargo, EEUU, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón reducen esos avances mundiales a más de la mitad al incitar el secreto financiero en lugar de combatirlo".En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

