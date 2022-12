https://sputniknews.lat/20221214/falsedad-la-unica-arma-de-occidente-para-sancionar-1133558316.html

Falsedad: la única arma de Occidente para sancionar

Falsedad: la única arma de Occidente para sancionar

Sancionan a Irán y a Rusia por el nunca probado suministro de drones. ¿Son reales los sueños de Zelenski de recibir sistemas de defensa Patriot? Construcción...

Falsedad: la única arma de Occidente para sancionar Falsedad: la única arma de Occidente para sancionar

Occidente y su hipocresía sin fin: sancionan a Irán y a Rusia en base a más mentirasEl ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Mohamad Reza Qarai Ashtiani, ha declarado: "La parte ucraniana no presentó ninguna prueba del uso de drones iraníes por parte de Rusia en la guerra con este país en la reunión técnica, y la pospuso para reuniones posteriores".Pero esto no impidió que EEUU, Reino Unido, la Unión Europea y Nueva Zelanda imponen nuevas sanciones a Irán, justificándolas en el suministro de drones a Rusia que nunca existió. Irán responde con contra sanciones.¿Son reales los sueños de Zelenski de recibir sistemas de defensa aérea Patriot?Más y más armas pide Zelenski a sus patrones occidentales, más armas modernas, de mayor alcance, entre ellas sistemas de misiles tierra-aire Patriot, diseñados y fabricados por EEUU. El anuncio difundido este miércoles por la cadena CNN, sin lugar a dudas, fue percibido en Kiev como una promesa que se cumplirá:La construcción de una sub estación naval pone en riesgo un ecosistema marítimo en la Isla GorgonLa isla colombiana de Gorgona integra los parques naturales más importantes del país gracias a los estudios de recuperación ambiental por los que ha pasado la isla, luego del desmonte de una prisión que funcionó entre 1960 y 1980. Así, la construcción –apoyada por EEUU– de una subestación naval ha generado el rechazo de políticos y de la comunidad científica.Ecuador y Argentina se disputan ex ministra de transporteLa ex ministra de transporte y obras públicas del Ecuador, María de los Ángeles Duarte Pesantes, se encuentra refugiada en la embajada argentina desde 2020. El gobierno argentino le otorgó asilo diplomático, pero el gobierno ecuatoriano se niega a darle un salvoconducto debido a que pesa sobre ella una condena por delitos de corrupción.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

