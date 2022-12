https://sputniknews.lat/20221214/mision-desmembrar-al-gigante-asiatico-lo-que-quiere-eeuu-es-el-fin-de-china-1133520832.html

¿Misión 'Desmembrar al gigante asiático'?: "Lo que quiere EEUU es el fin de China"

China le lanza una advertencia y un envite a EEUU. Por un lado, ha denunciado como ilegales las recientes sanciones del país norteamericano contra el gigante... 14.12.2022, Sputnik Mundo

China avisa a EEUUChina tiene fama por su paciencia. Paciencia que es milenaria. Pero incluso hasta la paciencia china puede agotarse en algún momento. Y EEUU parece estar apostando todos sus boletos para ello: como dice el viejo refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores.Y en un mundo que está sufriendo una transformación a una velocidad de vértigo, no ya en los últimos años, sino en los últimos meses, es allí donde EEUU quiere sacar tajada. Pero también, de esa envión aturdidor, el país norteamericano espera que China pierda los papeles.Así, las recientes sanciones que EEUU dictó contra China, han sido el más reciente de los desmanes de Washington por intentar salvar su mundo unipolar, ese que está regido por unas reglas que el país norteamericano se ha inventado de la boca para afuera, porque no están escritas ni aprobadas en ningún lado.En su papel de juez y parte, y hasta de gendarme de un mundo que ya no es, EEUU acusa permanentemente a otros países de incumplirlas. Unas reglas, por cierto, que se las han inventado para intentar mantener las riendas geopolíticas y económicas del planeta a placer.Pero el problema es que, ni EEUU es el que era, ni China tampoco. Y es que, según la Cancillería china, las recientes sanciones decretadas por el país norteamericano a causa de la situación en la región del Tíbet "interfieren en los asuntos internos de China y son ilegales, según el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.Desmembrar a ChinaAsí que, China lanzó un aviso para navegantes: "China tomará medidas eficaces y decididas para asegurar sus derechos e intereses legítimos", disparó Wang Wenbin. El que avisa, no es traidor.Pero no sólo este mensaje envió el gigante asiático: ha iniciado un litigio comercial en la Organización Mundial del Comercio [OMC] contra EEUU por sus medidas de control de las exportaciones de chips. "China emprende acciones legales en el marco de la OMC como medio necesario para responder a nuestras preocupaciones y defender nuestros legítimos intereses", declaró el Ministerio de Comercio chino en un comunicado difundido por su misión diplomática en Ginebra.Respecto a toda esta combinación de situaciones, el analista internacional Enrique Refoyo afirma que "lo que tenemos claro es que lo que quiere EEUU es el fin de la República Popular de China. Esa es la política de fondo, la única cuestión real, y siempre está moviendo sus fichas para que, tanto Xinjiang se convierta en la república del Turquestán oriental, como Tíbet en otra república independiente, también Manchuria al norte, incluso la Mongolia interior se conviertan en dos repúblicas independientes, y deje una República Popular de China muy concentrada básicamente en la costa del [océano] Pacífico".

