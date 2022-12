https://sputniknews.lat/20221215/hungria-niega-que-los-acuerdos-de-gas-con-oman-y-catar-sustituyan-los-contratos-con-rusia-1133587694.html

Hungría niega que los acuerdos de gas con Omán y Catar sustituyan los contratos con Rusia

BUDAPEST (Sputnik) — Los acuerdos de suministro de gas y petróleo con Omán y Catar que busca concertar Hungría no implican la rescisión de los contratos con...

Detalló que las conversaciones para el suministro de gas y petróleo de Omán a Hungría ya están en curso. También recordó que el 14 de diciembre Hungría y Catar acordaron que las empresas energéticas de los dos países empezarán a negociar los envíos de gas natural licuado al país europeo en unos tres años. La Unión Europea (UE) vive una crisis energética por los altos precios del gas, derivados de las sanciones de Bruselas al combustible procedente de Rusia por su operación militar en Ucrania, lo que disparó las facturas de la electricidad. Hungría criticó en numerosas ocasiones la política de sanciones antirrusas de la UE, destacando que afecta gravemente a la economía de todo el bloque y no alcanza su objetivo de debilitar a Moscú. En octubre pasado, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, desveló que su país había logrado exenciones a las restricciones de la UE contra el gas proveniente de Rusia y que seguiría importando el combustible ruso. Orbán contó también que amenazó a la cúpula política de la UE con vetar sus futuras sanciones contra Rusia si no consideraba los intereses de Hungría. No obstante, Budapest anunció su intención de diversificar los canales de suministro de energía.

