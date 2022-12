https://sputniknews.lat/20221215/la-sociedad-tiene-que-despertarse-todo-sobre-el-trabajo-esclavo-contemporaneo-1133588949.html

"La sociedad tiene que despertarse": todo sobre el trabajo esclavo contemporáneo

"La sociedad tiene que despertarse": todo sobre el trabajo esclavo contemporáneo

El trabajo esclavo es una de las grandes lacras que aún existen en el mundo. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 50 millones de...

El profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Río de Janeiro, Paulo Renato Fernandes da Silva, explicó a Sputnik que el trabajo esclavo "no se presenta en la forma en que lo conocíamos".Los cambios sobre lo que constituye trabajo esclavo se produjeron a lo largo del siglo XX a través de la legislación internacional, especialmente los especificados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A su vez, el profesor de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Ricardo Rezende, destacó que, según las estadísticas, los segmentos más comunes donde se encuentra ahora el trabajo esclavo son el área rural, los mataderos, la construcción civil y hasta la industria de la moda. Sin embargo, con el auge de las prácticas empresariales internas ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo), elegir el camino de la delincuencia laboral esclava es una opción costosa para los empresarios."Pone en cuestión la higiene de sus resultados porque hoy ningún inversor pone su dinero en empresas que no tengan el sello social, que no tengan ESG. Esta idea de que las empresas deben mantener su responsabilidad social es muy importante para la sociedad. Las marcas [que utilizan mano de obra esclava] acaban siendo objeto de reprimendas, críticas, boicots por parte de los consumidores, lo que creo que es un camino", afirmó Silva.A continuación, el experto manifestó que "la sociedad tiene que despertarse" y ser consciente de que las marcas que se aprovechan de esto no merecen ser líderes del mercado y seguir vendiendo mucho a la gente."No tiene sentido quejarse de la corrupción y el trabajo esclavo cuando consumimos productos derivados del crimen y sus diversas formas. Nuestras relaciones ya no pueden guiarse por la ley del más listo, sino por la ética. (...) Significa no ser partícipe de situaciones como esta de incumplimiento de normas de violación de los derechos fundamentales de las personas que fabrican estos productos. Las personas que compran estos productos son cómplices de estas prácticas, no podemos aceptarlo y debemos reaccionar", resaltó.Países con el nivel de trabajo esclavo más altoRicardo Rezende señaló que los países con más problemas de mano de obra análoga a la esclavitud son la India, Pakistán y algunos países africanos. En general, en sus palabras, los países más pobres y periféricos tienen una mayor incidencia de personas esclavizadas. Esto se debe a que la fragilidad económica forma parte de este universo, que hace a las personas más vulnerables a la esclavitud contemporánea. Sin embargo, como destacó el profesor, también hay informes de esclavitud en EEUU, Francia y el Reino Unido y las víctimas son predominantemente extranjeras."Incluso en países donde, en principio, el control social sería mayor y el nivel de vida económico es más alto, también se dan casos de esclavitud. Las víctimas son predominantemente extranjeras. Aquí en Brasil tuvimos casos de esclavitud de extranjeros chinos, congoleños y bolivianos. En este caso, está vinculada a la migración por necesidad económica o por amenaza de guerra y persecución política", añadió.¿Cómo combatir la esclavitud en el siglo XXI? Tratando de encontrar una respuesta a esta pregunta compleja, Rezende subrayó que hay que empezar con medidas preventivas, con una mejor distribución de la renta, una reforma agraria, más leyes internacionales para regular el trabajo, un control de las cadenas de producción en la línea de rescate y apoyo "porque los rescatados necesitan apoyo psicológico, económico y profesional". "Las medidas preventivas son muy complejas, suponen un cambio estructural, y esto no es sencillo", resumió.

