https://sputniknews.lat/20221215/ni-siria-ni-somalia-a-esto-equivale-la-ayuda-belica-que-eeuu-ha-enviado-a-ucrania--1133555761.html

Ni Siria ni Somalia: a esto equivale la "ayuda" bélica que EEUU ha enviado a Ucrania

Ni Siria ni Somalia: a esto equivale la "ayuda" bélica que EEUU ha enviado a Ucrania

La ayuda de EEUU a Ucrania suma, hasta noviembre pasado, alrededor de 48.000 millones de euros; es decir, alrededor de 51.246 millones de dólares, aseguran los... 15.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-15T22:12+0000

2022-12-15T22:12+0000

2022-12-15T22:12+0000

internacional

rusia

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

ucrania

eeuu

unión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/1e/1123805549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee10c04880b50455f762fdcd22bf3721.jpg

Y es que el Gobierno de Joe Biden se ha convertido en el principal patrocinador de Kiev durante el conflicto que sostiene con Rusia desde febrero de 2022. La millonaria cifra que Estados Unidos ha destinado a Ucrania es casi igual a la que los 27 países miembros de la Unión Europea y otras instituciones en conjunto han enviado a Ucrania, de acuerdo con el Instituto Kiel, cifra que asciende a 55.211 millones de dólares. En tanto, otros países que también han mandado recursos a Ucrania, como Canadá, Noruega y Suiza han donado menos de 15.926 millones de dólares. ¿A cuánto equivale lo que EEUU ha destinado a financiar el conflicto en Europa del Este en ayuda humanitaria? Te presentamos las cifras. Este 14 de diciembre, el diario estadounidense The Washington Post reveló que la Casa Blanca planea enviar a Ucrania equipos electrónicos avanzados que conviertan municiones aéreas no guiadas en "bombas inteligentes" que puedan apuntar a posiciones militares rusas.Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania.El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen al avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación.

https://sputniknews.lat/20221215/eeuu-aplica-nuevas-sanciones-a-rusia-e-incluye-a-gobernadores-del-pais-euroasiatico-1133596138.html

https://sputniknews.lat/20221215/the-washington-post-eeuu-planea-dar-a-kiev-equipos-de-bombas-inteligentes--1133574782.html

ucrania

eeuu

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, ucrania, eeuu, unión europea