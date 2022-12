https://sputniknews.lat/20221215/the-washington-post-eeuu-planea-dar-a-kiev-equipos-de-bombas-inteligentes--1133574782.html

'The Washington Post': EEUU planea dar a Kiev equipos de bombas inteligentes

'The Washington Post': EEUU planea dar a Kiev equipos de bombas inteligentes

De acuerdo con el diario estadounidense, la Casa Blanca planea enviar a Ucrania equipos electr贸nicos avanzados que conviertan municiones a茅reas no guiadas en... 15.12.2022, Sputnik Mundo

Los kits que el Gobierno de Joe Biden pretende enviar a Kiev, detalla el medio, incorporan dispositivos de posicionamiento global para mayor precisi贸n y puede instalarse en armamento de distinto tipo."El Ej茅rcito de los Estados Unidos ha utilizado la tecnolog铆a en bombas que pesan hasta 2.000 libras, generalmente incorpor谩ndola con aviones bombarderos y aviones de combate", indic贸 The Washington Post. Por el momento no est谩 claro si el presidente Joe Biden aprob贸 el suministro del equipo a Ucrania, detalla el art铆culo. Numerosos pa铆ses condenaron la operaci贸n militar especial que Rusia lanz贸 en Ucrania el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Mosc煤.Rusia envi贸 notas de protesta a todos los pa铆ses que suministran armas a Ucrania.El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergu茅i Lavrov, advirti贸 que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertir谩 en un blanco leg铆timo para las Fuerzas Armadas rusas.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, coment贸 que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen al avance de las negociaciones y tendr谩n un impacto negativo en la situaci贸n.Seg煤n datos del Instituto Kiel para la Econom铆a Mundial, la ayuda de EEUU a Ucrania suma alrededor de 48.000 millones de euros; es decir, alrededor de 51.246 millones de d贸lares.

