Japón adopta una estrategia de seguridad más proactiva e incluye a Rusia y China como amenazas

El derecho a contraatacarEl documento proclama más beligerancia en la política militar de Japón. Si bien antes su estrategia de seguridad nacional estipulaba el derecho a la autodefensa en su territorio nacional, ahora Tokio se reserva la posibilidad de lanzar operaciones de represalia en tierra del potencial enemigo. El contragolpe solo podrá lanzarse en respuesta de un ataque contra Japón, es decir, en caso de amenaza a su existencia por agresión contra un país aliado y de ausencia de medios adecuados para repeler el ataque. No obstante, el uso de la fuerza debe reducirse al mínimo y no se permiten los ataques preventivos contra el enemigo.De socios estratégicos a fuentes de amenazaLa anterior estrategia de seguridad nacional aprobada por el Gobierno del ex primer ministro Shinzo Abe, en 2013, señalaba la importancia de la cooperación con Rusia en todos los ámbitos. Esto figuraba en la sección sobre las relaciones con los "socios de Japón". En cuanto a las relaciones bilaterales, el "mayor problema sin resolver" se considera la cuestión de "los territorios del norte" (Tokio llama así las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai).China, por su parte, representa "un desafío estratégico sin precedentes" para la paz y la seguridad de Japón y de la comunidad internacional, afirma el documento. Tokio señala que Pekín no descarta la opción de resolver el problema de Taiwán por la fuerza. La Embajada china en Japón ya expresó su indignación por estas afirmaciones, acusando a Tokio de difundir información falsa sobre las actividades militares de China.En la versión anterior de la estrategia de 2013, tanto Rusia como China figuraban como socios estratégicos de Tokio.¿Todavía es autodefensa?Tras perder en la Segunda Guerra Mundial, Tokio ha dado prioridad a la economía sobre la seguridad, apoyándose en las tropas estadounidenses instaladas en Japón en virtud de su acuerdo bilateral. El acercamiento militar con Washington bajo la nueva estrategia aumenta la preocupación de que ahora Tokio asuma una mayor responsabilidad ofensiva. Aunque Japón afirma que mantendrá su principio del pacifismo en las relaciones internacionales. Sin embargo, se estipula cierta flexibilización para permitir las exportaciones actualmente restringidas de componentes ofensivos con el objetivo de fortalecer la industria de equipos de defensa del país.Tokio incrementa significativamente su presupuesto militar, incluso se dispuso a duplicar sus gastos militares hasta el 2% del PIB, con un total de unos 43 billones de yenes (320.000 millones de dólares) para el año 2027. El objetivo sigue el estándar de la OTAN y elevará el presupuesto anual de Japón a unos 10 billones de yenes (73.000 millones de dólares), siendo el tercero mayor del mundo después de EEUU y China. Además, Japón tiene previsto gastar unos 5 billones de yenes (37.000 millones de dólares) en misiles de largo alcance y comprará Tomahawks y Joint Air-to-Surface Standoff Missiles de fabricación norteamericana. Al mismo tiempo, la empresa nipona Mitsubishi Heavy Industry mejorará y producirá en serie un misil guiado tierra-barco Type 12.El nuevo militarismo japonésTras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón renunció a la fuerza militar como medio de resolver conflictos y se comprometió a no tener una Fuerza Armada con capacidad militar. La renuncia de Tokio a tener un Ejército está consagrada en la Constitución del país, adoptada en 1947.En 1954, en el contexto de la Guerra Fría, a Tokio se le permitió crear las llamadas Fuerzas de Autodefensa de Japón. En ese momento, comenzó un resurgimiento gradual del militarismo japonés y de la retórica a favor de restaurar las Fuerzas Armadas de Japón.Desde 1975, los primeros ministros japoneses visitaron en repetidas ocasiones el Santuario Yasukuni, un lugar donde se enterraron los restos de soldados japoneses, incluidos los de criminales de guerra. Shinzo Abe también visitó dicho santuario en repetidas ocasiones, lo que provocó indignación en China.Japón gasta enormes sumas de dinero en innovación militar, modernizando todas las unidades de sus Fuerzas de Autodefensa. En particular, está invirtiendo en la construcción de nuevos submarinos de ataque, por ejemplo, de la clase Taigei.Desde 2012, Mitsubishi Heavy Industries produce la nueva generación de tanques Type 10. Tokio dispone actualmente de más de un centenar de estos carros de combate. En cuanto a las Fuerzas Aéreas, Japón intenta mejorar los aeropuertos de las islas cercanas a Taiwán para que puedan acoger los cazas F-35 estadounidenses.Japón desea desempeñar un papel más importante en la región y por eso trata de acumular un mayor peso geopolítico mediante el desarrollo de sus capacidades militares.

