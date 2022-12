Dina Boluarte cambiará su primer ministro para calmar las protestas y "tender puentes de diálogo"

https://sputniknews.lat/20221219/dina-boluarte-cambiara-su-primer-ministro-para-calmar-las-protestas-y-tender-puentes-de-dialogo-1133706570.html

Agregó que este cambio se produciría el 20 de diciembre y que la nueva formación "tenderá esos puentes de diálogo", añadió. Admitió que necesitaba un Gabinete más político y no tan técnico como el que había formado.La semana pasada, Boluarte nombró el primer ministro al abogado Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y exfiscal anticorrupción. Como jefe de Gabinete, calificó las protestas de "algo parecido al terrorismo". La presidenta de Perú también confirmó que un tribunal militar investigará las muertes ocurridas durante las recientes manifestaciones, además de las investigaciones ya iniciadas por la Fiscalía. En su tercera entrevista, Boluarte anunció que México concedería asilo a los familiares de Castillo, incluida su esposa, la exprimera dama Lilia Paredes, a pesar de que está siendo investigada por la la Fiscalía. "Lo que la canciller me dice [es] que la investigación que se está dando en la Fiscalía no tendría por qué inmiscuirse el tema de un probable asilo político", mencionó a Panamericana TV. La mandataria también cuestionó el apoyo a Castillo expresado por el presidente colombiano, Gustavo Petro."Yo creo que él está confundiendo dos asuntos porque él fue hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando fue violentado en su elección democrática cuando era alcalde allá en Colombia. El asunto del expresidente Pedro Castillo no es el mismo. Acá ha habido un golpe de Estado, fallido sí, pero ha habido un golpe de Estado que el mismo expresidente Pedro Castillo lo ha dado y, en consecuencia, es el Congreso, con el voto de la izquierda, [que] ha sido vacado Pedro Castillo", observó.Las protestas en Perú surgieron luego de que el 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) intentara disolver el Congreso para luego ser destituido por el Congreso, detenido y procesado por rebelión. Esta acción fue calificada por todos los estamentos del Estado como un quiebre del orden constitucional o un golpe de Estado.Luego del intento fallido de Castillo, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente para ejercer el cargo en una sesión que ya estaba prevista días antes. Posteriormente, y por sucesión constitucional, el Parlamento nombró como nueva jefa de Estado a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

