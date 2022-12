https://sputniknews.lat/20221219/el-estado-de-emergencia-puede-durar-anos-revelan-las-perdidas-de-europa-por-la-crisis-energetica-1133704321.html

"El estado de emergencia puede durar años": revelan las pérdidas de Europa por la crisis energética

Europa perdió cerca de un billón de dólares por la escalada de los precios de la energía debido a las sanciones antirrusas, estimó la agencia 'Bloomberg'.

Aunque las autoridades europeas han conseguido ayudar a empresas y consumidores a sobrevivir la crisis asignando más de 700.000 millones de dólares, el estado de emergencia podría durar años, advierte el artículo. Mientras los tipos de interés suben y la economía probablemente esté ya en recesión, las medidas de asistencia que suavizaron el golpe para millones de hogares y empresas resultan cada vez más inasequibles.El analista de Bloomberg advirtió que el año que viene para los gobiernos será mucho más difícil hacer frente a esta crisis, ya que la capacidad presupuestaria de estos países ya está agotada. Aproximadamente la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea tiene deudas que superan el límite del 60% del producto interior bruto (PIB).Bloomberg reveló que a pesar de los precios casi récord, el bloque logró llenar sus depósitos el verano pasado, lo que alivió el déficit de suministro. Aun así, las temperaturas bajo cero están poniendo a prueba por primera vez este invierno el sistema energético europeo. En particular, el regulador de redes alemán advirtió la semana pasada que no se estaba ahorrando la suficiente energía.En general, la UE ha conseguido reducir la demanda de gas en 50.000 millones de metros cúbicos este año, pero la región aún se enfrenta a un déficit potencial de 27.000 millones de metros cúbicos en 2023. En este caso se supone que los suministros rusos caigan a cero y las importaciones de GNL de China vuelvan a los niveles de 2021.La principal fuente de gas desde Rusia a Europa Occidental era el gasoducto Nord Stream, que resultó dañado en un acto de sabotaje en septiembre. En la actualidad, el bloque europeo sigue recibiendo una cantidad de suministros rusos a través de Ucrania.Los países europeos viven una crisis energética debido a las restricciones contra los combustibles rusos por la operación militar especial en Ucrania lanzada el pasado febrero. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas.Según él, contra Moscú se desató una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

