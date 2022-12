https://sputniknews.lat/20221219/las-empresas-electricas-britanicas-piden-un-rescate-financiero-del-gobierno-1133718186.html

Las empresas eléctricas británicas piden un rescate financiero del Gobierno

Las empresas eléctricas británicas piden un rescate financiero del Gobierno

MOSCÚ (Sputnik) — Las compañías energéticas del Reino Unido demandan al Gobierno que facilite el acceso al plan de rescate estatal ante la volatilidad de los...

El Ministerio de Finanzas británico y el Banco de Inglaterra lanzaron en octubre un programa valorado en 40.000 millones de libras esterlinas (unos 49.000 millones de dólares) para inyectar liquidez a las empresas energéticas que cumplan ciertas condiciones. La asociación afirma que las empresas no pueden obtener el rescate debido a las condiciones exageradas del Estado. En concreto, el Gobierno conservador exige a las compañías tener una buena solvencia crediticia, hacer una contribución "sustancial" al mercado energético del país, y los proveedores de energía deben tener más de 750 mil clientes. Además, las empresas que recibieron la ayuda no pueden pagar dividendos o bonos a sus ejecutivos. El periódico advierte que los proveedores y las compañías energéticas pequeñas están más expuestos al riesgo de quiebra debido a que las bajas temperaturas, que se registraron la semana pasada, llevaron a que se mantenga la volatilidad del mercado. Las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido contra Rusia acrecentaron la crisis en esos países. En particular, en el Reino Unido el aumento del costo de vida ha golpeado a millones de hogares. Según las autoridades del país monárquico, cerca de 32 millones de británicos (el 60% de la población adulta) tienen problemas para pagar las facturas en medio de la galopante inflación.

