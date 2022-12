https://sputniknews.lat/20221220/argentina-lo-ha-hecho-1133767196.html

¡Argentina lo ha hecho!

¡Argentina lo ha hecho!

La historia de las finales de las citas mundialistas no recuerda un encuentro tan apasionante, tan frenético, tan intrigante y tan lleno de goles, como el... 20.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-20T11:59+0000

2022-12-20T11:59+0000

2022-12-20T11:59+0000

cuestión aparte

argentina

francia

kylian mbappé

lionel messi

catar

victoria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/14/1133767050_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c0bbd11e2c4709996d77399af69dc849.jpg

¡Argentina lo ha hecho! ¡Argentina lo ha hecho!

Un partido en el que ambos combinados nacionales debían no solamente disputar por ganar y alzar con orgullo la ansiada Copa del Mundo, sino que también coronarse como tricampeones mundiales.Admás, quedaba pendiente la gran interrogante: ¿Será capaz el genio argentino y prodigioso hijo rosarino Lionel Andrés Messi Cuccittini de ganar por fin el título de campeón mundial con su selección?Y, como no, la final del Mundial 2022 tenía que mostrar quién de los dos técnicos preparó mejor a su plantilla para ir a ganar el máximo trofeo futbolístico, el argentino Lionel Sebastián Scaloni, el más jóven de la cita de Catar, o el seleccionador galo, Didier Claude Deschamps, quien hace cuatro años ya condujo a su combinado a la Copa del Mundo en Moscú.Scaloni, a la manera de ajedrecista duco, tomó su decisión más ingeniosa: puso a Ángel Di María, como solista atacante de la banda izquierda y creó superioridad numérica en el mediocampo, de esta manera, ahogando y desapareciendo del juego a Griezmann y a Mbappé.DI María se convirtió en la pieza clave del dominio argentino en el primer tiempo: Lionel Messi abrió el marcador de penalti señalado tras una falta cometida contra el "fideo" (min. 23), luego, pasados 13 minutos el propio Di María amplió la ventaja de los albicelestes, 2-0 (min. 36).Tras el descanso los argentinos controlaron el desarrollo del partido ante el conjunto galo en cuya plantel ya hubo cuatro sustituciones.Parecía que Argentina estaba "condenada" a ganar, pero todo cambió cuando Kylian Mbappé marcó de penalti, 2-1 (min. 81) y un minuto más tarde igualó el marcador con un potente tiro cruzado, 2-2 (min. 82) y forzó la prórroga.En el min. 104, Lautaro, uno de los pocos argentinos frescos, pudo anotar, pero bloquearon su tiro. Argentina volvió a creer en si misma, respondiendo ataque con ataque. En el min. 108, una ofensiva masiva con el tridente Lautaro, Messi y Álvarez, terminó en el tercer gol anotado por el capitán argentino.Parecía que todo estaba consumado para Francia, pero Kylian Mbappé todavía no había dicho su última palabra…En el min. 116, el dorsal 10 francés chutó, y el balón dio en el codo de Paredes. Él mismo Mbappé lo anotó, provocando delirios en el mundo entero. ¡3-3 en una final mundalista tras 116 minutos de juego!A pocoa segundos del pitido final Francia inclusive estuvo a punto de marcar el gol de victoria, pero el guardapalos argentino salvó milagrosamente su portería al rebotar el balón estirando el pie izquierdo.Todo debía resolverse en la tanda de penaltis.Mbappé fue primero en tirar y fue preciso.Messi también marcó.Martínez atajó el segundo penal, Lloríz no -Dibala anotó el segundo.Tchouameni estrelló el esférico al poste derecho, Paredes anotó el tercero para Argentina.El galo Muani renació la esperanza para Francia tras anotar el segundo gol, pero el albiceleste Gonzalo Montiel puso los púntos sobre los íes: 4-2.¡Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo!Lionel Messi fue abordado Inmediatamente después de su triunfal partido mundialista, y reluciente de alegría declaró a la prensa: "No, no es nada. Somos campeones del mundo y hay que disfrutarlo. Queremos ir a Argentina, para disfrutar allá con todos y nada, es una locura que se haya dado en la forma que se dio, pero es impresionante… Sabía en algún momento que Dios me lo iba a regalar, y no sé por qué presentía y lo sentía que iba a ser ésta… ¡Saludos a todos!"El músico y compositor argentino Guillermo Roude, quien dedicó una canción al Mundial de Rusia 2018 y pudo presenciar varios partidos de aquella cita mundialista, también tuvo la suerte de formar parte de la hinchada albiceleste en Catar, y tras la final compuso un tema de elogios a la selección de Argentina.En entrevista con este programa el arquitecto de profesión, Guillermo confesó que le impresionó la supermoderna infraestructura de la capital catarí y la organización logística del Mundial 2022.Y, desde luego que está lleno de emociones tras la victoria de Argentina. Guillermo, quien siguió la final por televisión en su casa en Orlando, EEUU, luego volvió a ver el partido otras dos veces para disfrutar del juego del genio de Messi, quien ahora tiene en su haber todos los trofeos futbolísticos.Además, "originó toda una 'Messimanía' en el mundo", agregó.

argentina

francia

catar

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lorenzo de Chosica

Lorenzo de Chosica

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lorenzo de Chosica

argentina, francia, kylian mbappé, lionel messi, catar, victoria, аудио