Demencial: ¿apoyan Occidente y la ONU la "violación a la intimidad de las personas"?

Demencial: ¿apoyan Occidente y la ONU la "violación a la intimidad de las personas"?

Libertad de expresión a la cartaEn nuestra sección de hoy 'El chiste se cuenta solo', tenemos que la ONU, la Unión Europea, y otras organizaciones dejaron claro que en régimen dictatorial se coquetea de forma peligrosa con los actos delictivos y pone en riesgo la seguridad de la vida de las personas. El asunto es que han condenado que Elon Musk haya suspendido las cuentas de Twitter de 10 periodistas, y saltaron rápidamente en lo que entienden como 'la defensa de la libertad de expresión'.En este punto, hagamos un flashback y vayamos en busca del motivo de la medida del propietario de la red social. "Han publicado mi ubicación exacta en tiempo real —básicamente, coordenadas de asesinato—, en una [obvia] violación de los términos de servicio de Twitter", zanjó Elon Musk.La noticia llega un día después del bloqueo de ElonJet, una cuenta que rastreaba la ubicación del avión personal de Musk, quien aseguró que "se aplican las mismas normas de 'doxing' [difusión de información privada en Internet] a los 'periodistas' que a los demás". Un cambio en las políticas de Twitter confirmado a The Verge por Ella Irwin, jefa de Confianza y Seguridad de la plataforma."Cualquier cuenta que publique información sobre la ubicación en tiempo real de alguien será suspendida", respondió Musk a las críticas a su decisión, destacando que ese tipo de seguimientos pone en peligro a su familia y detalló que la suspensión duraría siete días. "Publicas la ubicación de otro en tiempo real: quedas suspendido. Fin de la historia"En un chat de audio de Twitter Spaces, Elon Musk explicó que los dueños de las cuentas bloqueadas habían tratado de "evitar el bloqueo": una vez que ElonJet fue suspendido, su dueño creó cuentas en plataformas como Mastodon o Facebook [propiedad de Meta, calificada en Rusia como organización extremista], y los periodistas compartieron enlaces a dichas cuentas.Los 'damnificados'Entremos en los detalles de los propietarios de las cuentas bloqueadas. La lista incluye la de Ryan Mac (The New York Times), Donny O'Sullivan (CNN), Drew Harwell, (The Washington Post), Matt Binder (Mashable), Micah Lee (The Intercept), Steve Herman (Voice of America) y de los periodistas independientes Aaron Rupar, Keith Olbermann y Tony Webster. Además, fue suspendida la cuenta de Mastodon, una plataforma anunciada como alternativa a Twitter creada después de la compra de la red social por Elon Musk.Los medios de comunicación cuyos empleados fueron suspendidos mostraron su indignación por la medida de Twitter. Así, ante las numerosas críticas, Musk tuiteó: "Está totalmente bien criticarme todo el día, pero no lo está el publicar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia". Horas después, Musk lanzó una encuesta en su perfil preguntando si se debería desactivar la suspensión de las cuentas que publicaron esos datos. El resultado: Musk restauró esas cuentas suspendidas.Comencemos a desguazar a los altavoces proccidentales, es decir, pro EEUU y su agenda globalista, que alzaron sus voces indignadas ante semejante 'ignominia'. Vera Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, expresó: "Las noticias sobre el bloqueo de cuentas de Twitter de periodistas son motivo de preocupación. Elon Musk debería ser consciente de ello. Hay líneas rojas. Y sanciones, pronto", escribió en su cuenta de Twitter con total libertad de expresión.Entonces, llegó la gran sorpresa. ¿Llegó la sorpresa? El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, declaró: "Esta medida sienta un peligroso precedente en un momento en el que periodistas de todo el mundo se enfrentan a la censura, a amenazas físicas e incluso a cosas peores".Entonces, uno lee todo esto y dice: '¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que defiendan estos principios!' Pero, ¡espera un momento! ¿Por qué la ONU o la Unión Europea no han dicho nada hasta el momento de los cientos, o tal vez miles de bloqueos de cuentas de Twitter de otros periodistas que tuvieron lugar con la anterior administración de esa red social, incluidas las cuentas de medios de comunicación como Sputnik o RT?Ya ni hablemos del bloqueo de la cuenta del expresidente de EEUU, Donald Trump, o del bloqueo de la información de la laptop de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. De la UE, o de EEUU, uno se lo puede esperar: responden a sus intereses. Pero, ¿de la ONU? ¿O también responden a sus intereses?Y es que de esta manera, ¿Occidente entero, incluida la ONU, entienden que dar los datos personales de ubicación en tiempo real de las personas que puede poner en riesgo sus vidas, es decir, lo que básicamente se conoce como 'coordenadas de asesinato', es un acto de libertad de expresión? ¿Por eso es que han condenado abiertamente, incluso amenazado con sanciones Elon Musk?"La cuestión de fondo es la violación a la intimidad personal, que en países como EEUU ese tipo de demandas están a la orden del día: otra cosa es si eso tendrá un recorrido, o simplemente se resolverá tal cual está. O bien, en que de repente haya medios de comunicación que reciban filtraciones intencionales o accidentales, también de esos medios de comunicación. Eso es una cuestión muy peligrosa en ese aspecto colectivo", observa el analista internacional Enrique Refoyo.Es más. ¿Qué ha dicho la ONU, o más concretamente el portavoz de su secretario general, Stéphane Dujarric, de las recientes censuras a más canales de televisión de Rusia en Europa? ¿Nadie en Occidente ha dicho nada? Recordemos que el pasado viernes 16 también, entre otras medidas del noveno de sanciones contra Rusia, la Unión Europea suspendió las licencias de cuarto cadenas de televisión de Rusia, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV y Canal 1, según informó el Consejo de la UE. ¿Dónde estaba entonces el portavoz de su secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, que no dijo nada al respecto?

