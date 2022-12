La familia de Pedro Castillo arriba a México

"Me informa Pablo Monroy, Embajador en Lima, que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición", expresó Ebrard en Twitter a última hora del 20 de diciembre.