"Es una invasión a EEUU": alertan sobre la crisis fronteriza en Texas

"Es una invasión a EEUU": alertan sobre la crisis fronteriza en Texas

La alerta se lanza cuando la Corte Suprema decidió aplazar la decisión de suspender o no el Título 42, una norma implementada por la Administración de Donald Trump con la que se expulsa casi de inmediato a cualquier migrante que intente cruzar la frontera o solicite asilo, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria del COVID-19.El máximo tribunal estadounidense decidió congelar la medida hasta el próximo martes 27 de diciembre, en espera de los alegatos de 19 de 50 estados que pidieron mantener la norma como una forma de control migratorio en la frontera con México.Lo anterior solo aumenta las críticas de figuras públicas que han calificado la crisis migratoria como una "invasión" de EEUU y una amenaza para su estilo de vida, como recientemente declaró el conductor de noticias Tucker Carlson.En un reportaje sobre la crisis migratoria, Carlson aseguró que el problema no solo está en la frontera con Texas, sino en todo el país que "está sobrepasado con personas de países extranjeros que no tienen derecho de estar aquí y cuyas identidades desconocemos".De acuerdo con datos de Fox News, entre octubre y diciembre de 2022 la Patrulla Fronteriza ha detectado el flujo de 139.118 migrantes que intentan cruzar de México a EEUU a través de El Paso, Texas. Esto representa un 280% más que el mismo periodo que en 2021, y un 255% si se calcula la incidencia anual del 2022.La situación llevó al alcalde de El Paso, Oscar Leeser, a declarar un estado de emergencia en la ciudad ante la cantidad de migrantes que deambulan por las calles o pernoctan en los pasillos de las oficinas de migración, en espera de algún documento que les permita ingresar al país de manera temporal.Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, también decretó que su estado se encuentra en estado de emergencia y calificó la crisis migratoria actual como "una catástrofe que nosotros mismos hicimos", y para la cual Texas no está preparada."Estas comunidades y el estado no están preparados para hacer el trabajo asignado por el gobierno federal: alojar a miles de migrantes que llegan a nuestro país todos los días. Con temperaturas peligrosas en nuestra zona, muchos de esos migrantes están en riesgo de morir congelados en las calles", declaró Abbott en un comunicado del 20 de diciembre.En una carta dirigida al presidente de EEUU, Joe Biden, Abbott pidió la intervención del Gobierno federal en una crisis que, acusó, el mismo Estado provocó por no actuar en las fronteras del sur y que puede aumentar si se elimina el Título 42.Incluso del lado del Partido Demócrata también hay críticas por la crisis migratoria, como la del senador Joe Manchin para CBS.En entrevista para Sputnik, el maestro en estudios sobre México y EEUU de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Daniel Garay, aseguró que la Administración Biden no está preparada para manejar la situación migratoria en caso de levantar el Título 42."El presidente Biden tuvo todo el tiempo necesario para establecer una política y preparase ante las medidas del Título 42, lo cual no hicieron, y ahora se va a enfrentar a un caos en la frontera, parece que ya las caravanas se empiezan a preparar para tratar de ingresar a territorios de EEUU", opina Garay Saldaña.

