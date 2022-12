https://sputniknews.lat/20221221/la-crisis-politica-en-peru-tensa-su-relacion-con-mexico-1133835268.html

La crisis política en Perú tensa su relación con México

La crisis política en Perú tensa su relación con México

La esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo llegaron al país norteamericano, en calidad de asilados. En otro orden, el presidente ruso Vladimir Putin dialogó con el mandatario electo brasileño, Lula Da Silva. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, resaltó la "tradición histórica" de su nación en relación con el asilo diplomático, en este caso favorable a la familia cercana del expresidente peruano, Pedro Castillo.La llegada de la familia de Castillo se da en el marco de fuertes diferencias entre ambos países latinoamericanos por la situación del exmandatario peruano, actualmente bajo prisión preventiva por 18 meses, al ser acusado de ejecutar un golpe de Estado.El actual Gobierno de Dina Boluarte expulsó al embajador mexicano, Pablo Monroy Conesa, por "injerencias en asuntos internos". La acción fue repudiada por el Ejecutivo del país norteamericano.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó como "arbitraria" la decisión, pero anunció que su país "no romperá relaciones con Perú".En tanto, el Congreso de Perú aprobó un proyecto que permitirá el adelanto de elecciones generales para abril de 2024.A criterio de Awapara, si bien la fecha elegida no es próxima en el calendario como pretendía la población, la decisión del Congreso permitirá "oxigenar en algo el descontento popular con el estatus quo".El proyecto implica una reforma constitucional que deberá pasar por una segunda votación en otra legislatura, en la cual deberá obtener al menos 87 votos a favor.El politólogo explicó que esa votación será en marzo y que, aunque todo parece indicar que los votos están garantizados, "nada se puede asegurar" hasta esa fecha.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el diálogo telefónico entre el presidente ruso, Vladimir Putin, con el mandatario electo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva. Una fuente cercana al líder brasileño dijo a Sputnik que ambos políticos podrían reunirse en un futuro próximo.Conversamos con el economista brasileño Roberto Piscitelli sobre la composición del gabinete de Lula y los desafíos económicos, de cara a su asunción el 1 de enero.Rusia y Brasil son socios comerciales e integrantes del grupo BRICS, junto con China, India y Sudáfrica.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

